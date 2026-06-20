Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, khảo sát vùng tưới hồ chứa nước Ia Mơr

(GLO)- Sáng 20-6, đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát vùng tưới hồ chứa nước Ia Mơr và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình đầu tư, quản lý, khai thác công trình.

Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Mơ cùng một số đơn vị có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra thực tế tại hồ chứa nước Ia Mơr; đồng thời, khảo sát hệ thống kênh mương, vùng tưới của hồ chứa nước Ia Mơr.

Đây là công trình được Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đầu tư nhằm thực hiện nhiệm vụ tưới cho cho 12.500 ha đất canh tác của 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk (tỉnh Gia Lai có 8.500 ha, tỉnh Đắk Lắk là 4.000 ha); đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 50.000 người, kết hợp giảm lũ hạ du, phát điện, nuôi trồng thủy sản và du lịch.

Hồ chứa nước Ia Mơr có dung tích toàn bộ là 177,8 triệu m3 nước, dung tích hữu ích 162,5 triệu m3 nước. Công trình có đập chính dài 3.171 m; hệ thống kênh mương đã xây dựng là 49,5 km và 10 tuyến kênh nhánh có tổng chiều dài 10,237 km đang được triển khai.

Hiện diện tích đã và đang được đầu tư vùng tưới là 7.428 ha, phần diện tích còn thiếu so với nhiệm vụ tưới của hồ chứa nước Ia Mơr là hơn 5.000 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) kiểm tra thực tế tại hồ chứa nước Ia Mơr. Ảnh: Hà Duy

Hiện nay, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 đang tiến hành các thủ tục để triển khai Dự án hoàn thiện hệ thống tưới Ia Mơr nhằm đảm bảo nhiệm vụ ban đầu của dự án; trong đó, cấp nước cho 4.728 ha đất canh tác tại tỉnh Gia Lai, gồm 950 ha đất nông nghiệp hiện hữu và 3.778 ha đất nông nghiệp chuyển đổi.

Sau khi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án hoàn thiện hệ thống tưới Ia Mơr và đề xuất dự án nông nghiệp quy mô lớn, tích hợp - tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững tại xã Ia Mơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra thực tế các kênh nhánh hồ chứa nước Ia Mơr. Ảnh: Hà Duy

Qua nghe báo cáo và đề xuất từ các đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá, do những bất cập liên quan đến quy hoạch vùng tưới nên đến nay hồ chứa nước Ia Mơr vẫn chưa phát huy hết công suất.

Vì vậy, thời gian tới, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 trong việc triển khai Dự án hoàn thiện hệ thống tưới Ia Mơr gắn với quy hoạch đất đai, vùng nguyên liệu của địa phương. Qua đó, phát huy hiệu quả của công trình, giúp bà con nhân dân sản xuất hiệu quả, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác của tỉnh với UBND xã Ia Mơ. Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, đây là dự án có ý nghĩa lớn đối với vùng biên giới. Do đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp khảo sát, hoàn thiện quy hoạch; lập đề án thu hút đầu tư vào dự án nông nghiệp quy mô lớn, tích hợp - tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao tại xã nhằm sớm đưa vùng biên giới Ia Mơ phát triển mạnh về kinh tế, vững về an ninh - quốc phòng, người dân có cuộc sống ấm no, ổn định.