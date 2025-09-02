Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

1. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đóng chân trên địa bàn xã Ia Dom. Ngoài việc kiểm soát người và phương tiện xuất nhập cảnh, bảo vệ tuyến biên giới được giao, đơn vị còn thành lập các tổ, chốt lưu động và cố định để đấu tranh phòng-chống tội phạm, gian lận thương mại.

Bộ đội, đoàn viên thanh niên giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Những ngày có mặt tại đơn vị, chúng tôi được chứng kiến không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Trần Mạnh Hà-Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-cho biết: Đơn vị đang đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, giành thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp. Cụ thể là xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; bảo đảm hậu cần-kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Phong trào thi đua Quyết thắng được triển khai nghiêm túc, kết hợp thi đua thường xuyên với các đợt cao điểm, tạo khí thế sôi nổi trong toàn đơn vị. Nhờ vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ xác định rõ tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hiện nay, trên địa bàn biên giới của tỉnh có 49 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng; 11 tổ tự quản đường biên, cột mốc; 2 tổ tự quản trong vùng đồng bào theo đạo. Lực lượng này cùng người dân trở thành những “cột mốc sống” nơi biên giới.

Già làng Rơ Chăm Tích (làng Mook Đen 1, xã Ia Dom) chia sẻ: “Dù tuổi đã cao nhưng mình vẫn tham gia cùng tổ tự quản đi tuần tra, thăm cột mốc để khẳng định chủ quyền Tổ quốc là bất khả xâm phạm. Biên cương có bình yên thì người dân mới yên tâm phát triển kinh tế. Vì vậy, ai cũng có trách nhiệm bảo vệ đường biên, cột mốc; người già hăng hái làm thì thanh niên sẽ sớm bắt chước để kế tục”.

2. Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15, chia sẻ: Hầu hết đơn vị của Binh đoàn đứng chân trên địa bàn biên giới, do đó cùng với việc tuyển chọn hàng nghìn lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm công nhân, các đơn vị còn đẩy mạnh công tác kết nghĩa.

Đến nay, các công ty, đơn vị đã kết nghĩa với 33 xã; các đội sản xuất kết nghĩa với 271 thôn, làng; trên 4.300 hộ công nhân người Kinh gắn kết với 4.300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều mô hình sáng tạo như “Hũ gạo gắn kết”, “Vườn rau gắn kết”, “Sao sáng buôn làng”, “Bữa sáng đoàn kết”… đã phát huy hiệu quả.

Binh đoàn 15 tặng nhà rông cho người dân vùng biên giới Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Những năm gần đây, Binh đoàn 15 đã xây dựng 8 trường tiểu học và THCS bàn giao cho các địa phương, 11 trường mầm non với 132 điểm trường, nhà trẻ tại các công ty.

Ngoài ra, Bệnh viện Quân y 15 và 11 bệnh xá quân dân y với đội ngũ bác sĩ, y tá tại các đội sản xuất thường xuyên tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe, phòng-chống dịch bệnh cho bộ đội, công nhân và nhân dân. Hằng năm, hàng chục nghìn lượt người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí với kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Binh đoàn 15 đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 357 căn nhà với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng, huy động hơn 15.500 ngày công, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, công nhân, cùng hàng trăm lượt phương tiện trực tiếp giúp dân xây dựng nhà ở. Qua đó, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

3. Đã hơn 7 năm kể từ ngày làng Sơn (xã Ia Nan) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng nhiều người vẫn nhớ rõ khoảng thời gian nỗ lực dựng xây đầy thử thách.

Khi bắt đầu xây dựng, làng chỉ đạt 5 tiêu chí, đời sống còn khó khăn. Thế nhưng, khi người dân hiểu được ý nghĩa của chương trình, “ý Đảng hợp lòng dân” thì mọi việc dù khó khăn cũng dần vượt qua.

Già làng Siu Bình khẳng định: “Xây dựng nông thôn mới là để con cháu có trường lớp khang trang, có sân bóng đá, có đường bê tông không còn lầy lội. Làng mình đẹp cũng chính là góp phần xây dựng biên giới giàu đẹp”.

Nhờ quyết tâm ấy, người dân làng Sơn đã hiến gần 1.000 m² đất, đóng góp 300 triệu đồng và hàng trăm ngày công để chung sức xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2018, làng Sơn trở thành làng nông thôn mới đầu tiên trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh.

Từ “phát súng lệnh” này, phong trào xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa mạnh mẽ trên tuyến biên giới. Theo thống kê, để xây dựng 21 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên, người dân đã đóng góp hơn 7 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để tu sửa, nâng cấp đường giao thông, cổng làng, nhà rông, cùng nhiều công trình phụ trợ.

Những ngày cuối tháng 8 này, rong ruổi trên dải biên cương phía Tây của tỉnh, từ các tổ chốt tuần tra, đội sản xuất đến những ngôi làng, đâu đâu cũng thấy khí thế thi đua lao động sản xuất. Những ngôi nhà ngói mới mọc lên, vườn cà phê, cao su xanh ngát, đời sống người dân ngày một nâng cao.