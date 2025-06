Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đức Cơ; đại diện các lực lượng vũ trang và Cửa khẩu Ozadao, Vương quốc Campuchia; các đồng chí lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh qua các thời kỳ cùng bà con nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Theo đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh được thành lập ngày 15-6-1975 với tên gọi ban đầu là Đồn Công an nhân dân vũ trang Ia Kla. Ra đời trong những ngày đầu thống nhất đất nước, đơn vị phải trực tiếp đương đầu với những khó khăn thử thách, vừa xây dựng lực lượng, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới chưa được hoạch định phân giới, cắm mốc, bảo vệ địa bàn sau giải phóng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Hải

Vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh càng chiến đấu, càng trưởng thành; không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng tiến công, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội, của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Trong từng giai đoạn của lịch sử đất nước, đơn vị luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý có hiệu quả với các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới được giao quản lý.

Thừa ủy quyền, Đại tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Đức Hải

Trong đó, đơn vị đã tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; chú trọng xây dựng “nền biên phòng toàn dân”, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn đóng quân; góp phần quan trọng xây dựng khu vực biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển. Với bề dày lịch sử và thành tích đặc biệt xuất sắc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”; Huân chương chiến công hạng nhì, hạng ba; 17 lần được tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Trong chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với biết bao gian khổ, hiểm nguy, từ thời kỳ chiến tranh biên giới, những năm tháng mở cửa giao thương, cho đến thời kỳ hội nhập và phát triển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “Trước bối cảnh trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tiếp tục giữ vững ngọn lửa truyền thống đơn vị anh hùng, không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai bày tỏ tin tưởng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai trao tặng giấy khen cho các tập thể, 10 cá nhân của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1975-2025). Ảnh: Đức Hải