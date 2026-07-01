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Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phối hợp khẩn cấp liên chuyên khoa cứu sống bệnh nhân nguy kịch

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 1-7, bác sĩ CKII Nguyễn Đình Nghĩa-Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Qua phối hợp khẩn cấp liên chuyên khoa, ê kíp y, bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân đa chấn thương nguy kịch do tai nạn giao thông. Hiện bệnh nhân đã khỏe có thể xuất viện thời gian tới.

Theo đó, bệnh nhân là anh Lê Minh Hải (35 tuổi, thợ cơ khí thiết bị điều hòa, quê quán xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng). Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) ngày 3-6, trong tình trạng đa chấn thương rất nặng do tai nạn giao thông, biểu hiện sốc chấn thương với huyết áp tụt, đau ngực, khó thở, đau bụng dữ dội, đau và biến dạng cẳng tay trái, đùi trái.

Khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận da niêm mạc nhợt, mạch nhanh nhỏ, huyết áp 70/30 mmHg; nhịp thở nhanh nông, bụng gồng cứng, ấn đau khắp ổ bụng, phản ứng thành bụng dương tính, xây xát vùng hạ vị và khung chậu, tổn thương phần mềm bàn tay trái.

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Bác sĩ Nguyễn Đình Nghĩa thăm khám cho bệnh nhân Hải hiện đã ổn định sức khỏe, ăn uống và giao tiếp tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Ảnh: Như Nguyện

Qua thăm khám, cận lâm sàng và hồi sức cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán sốc đa chấn thương, tổn thương ngực, bụng và nhiều xương dài chi thể, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Theo bác sĩ Nghĩa, trong quá trình hồi sức, bệnh nhân diễn biến nặng với tình trạng mất máu cấp và suy hô hấp do tổn thương phối hợp nhiều cơ quan. Sau hội chẩn khẩn cấp liên chuyên khoa gồm: Ngoại tổng hợp, Gây mê hồi sức, Chấn thương chỉnh hình và Hồi sức tích cực, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn.

“Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp phát hiện bệnh nhân bị tràn khí, tràn máu màng phổi hai bên; vỡ cơ hoành hai bên; vỡ gan hạ phân thùy VI, VII, VIII độ IV; vỡ lách độ IV, chảy máu nhiều trong ổ bụng; vỡ nhiều đoạn ruột. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy thân xương đùi trái và gãy 2 xương cẳng tay trái”- bác sĩ Nghĩa cho biết thêm.

Ê kíp phẫu thuật nhanh chóng tiến hành xử trí đồng thời nhiều tổn thương đe dọa tính mạng cùng lúc trong tình trạng chạy đua với thời gian nhằm cứu sống tính mạng người bệnh. Trong đó, ê kíp tiến hành dẫn lưu màng phổi hai bên giải áp và kiểm soát tràn khí, tràn máu màng phổi; mở bụng cấp cứu kiểm soát tổn thương ổ bụng; khâu phục hồi cơ hoành hai bên; khâu nhu mô gan cầm máu; cắt lách; cắt đại tràng phải kèm đoạn ruột bị dập vỡ nhiều vị trí, tái lập lưu thông tiêu hóa. Song song đó, ê kíp tiến hành làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu kiểm soát chảy máu và dịch sau mổ; kết hợp xương đùi trái và kết hợp xương cẳng tay trái .

Ca mổ kéo dài trong 5 giờ, trong quá trình mổ bệnh nhân truyền 6 đơn vị hồng cầu khối và 3 huyết tương tươi đông lạnh.

Sau hơn nửa tháng nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, bệnh nhân hiện đã được chuyển sang Khoa Ngoại Tổng hợp. Đến ngày 1-7, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, ăn uống và giao tiếp tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Chị Chu Thị Thu Hiền (vợ anh Hải) chia sẻ: Khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, chồng tôi trong tình trạng hết sức nặng nề, đa chấn thương nhiều cơ quan. Sự nỗ lực của các y, bác sĩ bệnh viện đã cứu sống chồng tôi. Đây cũng xem như là kỳ tích và là may mắn của gia đình, xin cảm ơn các y, bác sĩ đã tận tình chăm sóc, cứu chữa cho chồng tôi.

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