Giúp Siu Ri có cơ hội vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Những ngày này, tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), chị Siu Ri (SN 2006, làng Koái, xã Chư Sê) vẫn đang điều trị căn bệnh lupus ban đỏ quái ác cùng hàng loạt biến chứng nguy hiểm trong tình trạng sức khỏe yếu.

Nằm trên giường bệnh, Siu Ri gầy gò, xanh xao. Dù vậy, cô gái nhỏ vẫn giữ niềm hy vọng vào một ngày sức khỏe ổn định hơn. Siu Ri phát bệnh từ khi mới 10 tuổi; ban đầu gia đình nghĩ Ri chỉ bị đau ốm thông thường.

Bác sĩ thăm khám cho Siu Ri. Ảnh: N.N

Sau nhiều lần thăm khám, các bác sĩ xác định Ri mắc lupus ban đỏ - một bệnh tự miễn nguy hiểm. Từ đó đến nay, tuổi thơ của Ri gắn với bệnh viện nhiều hơn trường học.

“Ngày nhỏ tôi mơ làm ca sĩ vì rất thích hát và được mọi người khen có giọng hát hay. Nhưng giờ tôi chỉ mong khỏe lại, được sống để phụ giúp bố mẹ và chăm sóc các em”, Ri nghẹn ngào chia sẻ.

Hơn 10 năm qua, cha mẹ Siu Ri đã dốc hết sức lực, tiền bạc để chạy chữa cho con. Ai thuê gì họ làm nấy, nhưng công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định. Gia đình lại đông con, cuộc sống vốn khó khăn lại càng thêm chật vật khi việc điều trị kéo dài.

Ngồi bên giường bệnh của con gái, chị Siu Sek không giấu được nước mắt: “Vợ chồng tôi thương con lắm. Bao nhiêu năm nay cứ có tiền là dành để đưa con đi chữa bệnh. Nhưng giờ gia đình không còn gì đáng giá. Bệnh của con ngày càng nặng, trong khi phía trước còn 2 con nhỏ cần chăm lo”.

Theo bác sĩ Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Siu Ri mắc lupus ban đỏ, bệnh tự miễn có diễn biến phức tạp, gây tổn thương nhiều cơ quan như tim, phổi, thận, hệ tạo máu, thần kinh, tiêu hóa và hô hấp. Hiện bệnh đã gây nhiều biến chứng nguy hiểm như hở van tim 3 lá, viêm phổi, trào ngược dạ dày cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Phía trước Siu Ri vẫn là hành trình dài đầy gian nan. Mỗi sự sẻ chia lúc này sẽ tiếp thêm hy vọng cho cô gái tuổi 20 trên hành trình vượt qua bệnh tật và thực hiện những ước mơ còn dang dở.