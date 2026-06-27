Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Giúp Siu Ri có cơ hội vượt qua bạo bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Những ngày này, tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), chị Siu Ri (SN 2006, làng Koái, xã Chư Sê) vẫn đang điều trị căn bệnh lupus ban đỏ quái ác cùng hàng loạt biến chứng nguy hiểm trong tình trạng sức khỏe yếu.

Nằm trên giường bệnh, Siu Ri gầy gò, xanh xao. Dù vậy, cô gái nhỏ vẫn giữ niềm hy vọng vào một ngày sức khỏe ổn định hơn. Siu Ri phát bệnh từ khi mới 10 tuổi; ban đầu gia đình nghĩ Ri chỉ bị đau ốm thông thường.

bao-benh.jpg
Bác sĩ thăm khám cho Siu Ri. Ảnh: N.N

Sau nhiều lần thăm khám, các bác sĩ xác định Ri mắc lupus ban đỏ - một bệnh tự miễn nguy hiểm. Từ đó đến nay, tuổi thơ của Ri gắn với bệnh viện nhiều hơn trường học.

“Ngày nhỏ tôi mơ làm ca sĩ vì rất thích hát và được mọi người khen có giọng hát hay. Nhưng giờ tôi chỉ mong khỏe lại, được sống để phụ giúp bố mẹ và chăm sóc các em”, Ri nghẹn ngào chia sẻ.

Hơn 10 năm qua, cha mẹ Siu Ri đã dốc hết sức lực, tiền bạc để chạy chữa cho con. Ai thuê gì họ làm nấy, nhưng công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định. Gia đình lại đông con, cuộc sống vốn khó khăn lại càng thêm chật vật khi việc điều trị kéo dài.

Ngồi bên giường bệnh của con gái, chị Siu Sek không giấu được nước mắt: “Vợ chồng tôi thương con lắm. Bao nhiêu năm nay cứ có tiền là dành để đưa con đi chữa bệnh. Nhưng giờ gia đình không còn gì đáng giá. Bệnh của con ngày càng nặng, trong khi phía trước còn 2 con nhỏ cần chăm lo”.

Theo bác sĩ Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Siu Ri mắc lupus ban đỏ, bệnh tự miễn có diễn biến phức tạp, gây tổn thương nhiều cơ quan như tim, phổi, thận, hệ tạo máu, thần kinh, tiêu hóa và hô hấp. Hiện bệnh đã gây nhiều biến chứng nguy hiểm như hở van tim 3 lá, viêm phổi, trào ngược dạ dày cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Phía trước Siu Ri vẫn là hành trình dài đầy gian nan. Mỗi sự sẻ chia lúc này sẽ tiếp thêm hy vọng cho cô gái tuổi 20 trên hành trình vượt qua bệnh tật và thực hiện những ước mơ còn dang dở.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chương trình Nhịp cầu nhân ái - Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; số tài khoản: 8600441777, BIDV Chi nhánh Bình Định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: CSGT kiến nghị khắc phục bất cập tại các công trình sửa chữa Quốc lộ 1

Gia Lai: Cảnh sát giao thông kiến nghị khắc phục bất cập tại các công trình sửa chữa Quốc lộ 1

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị Ban Quản lý Dự án đường bộ miền Trung chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục những tồn tại, bất cập ở các công trình đang triển khai trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ra mắt mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy” tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa

Ra mắt mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 25-6, tại Công ty TNHH Bigrfeed Bình Định (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Phường Thống Nhất tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng số cơ bản cho người dân

Phường Thống Nhất tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng số cơ bản cho người dân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 19-6, Trung tâm Học tập cộng đồng phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số cơ bản và tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho hơn 100 người dân thuộc các tổ dân phố 1, 2 và 3 Yên Thế.

null