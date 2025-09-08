Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ngày 7-9, đơn vị tiếp nhận cấp cứu cho 3 bé trai bị ong vò vẽ đốt. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 1 bệnh nhi đã tử vong do sốc phản vệ độ IV, ngưng tuần hoàn, hô hấp.

z6988404539987-faa65aa1817986db5192adac9b852f82.jpg
Bệnh nhi A.T vào viện lúc 10 giờ 16 phút, đang được cấp cứu tích cực bằng biện pháp lọc máu liên tục. Ảnh: CTV

Ba trẻ bị ong đốt gồm: K.T (63 tháng, xã Ia Chía); T.M.Q (11 tuổi, phường An Phú, cùng tỉnh Gia Lai) và A.T (48 tháng, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi). Trong số này, bệnh nhi K.T vào viện lúc 10 giờ 45 phút, đã tử vong lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày; bệnh nhi A.T vào viện lúc 10 giờ 16 phút, đang được cấp cứu tích cực bằng biện pháp lọc máu liên tục do bị sốc phản vệ độ III.

Riêng bệnh nhi T.M.Q nhập viện lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày 7-9 với chẩn đoán sốc phản vệ độ I, tình hình sức khỏe tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Được biết, 3 trẻ đều ở tại một cơ sở nuôi trẻ mồ côi trên địa bàn phường An Phú, bị ong đốt tại cơ sở này.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

(GLO)- Chiều 5-9, bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến- Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thông tin: 9 bệnh nhi (đều trú tại xã Ia Dom) nhập viện cấp cứu do ngộ độc thịt cóc hiện đã ổn định sức khỏe; trong đó, 2 cháu đã xuất viện, 7 cháu còn lại sức khỏe ổn định có thể xuất viện trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

Tin tức

(GLO)- Chiều 5-9, bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến- Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thông tin: 9 bệnh nhi (đều trú tại xã Ia Dom) nhập viện cấp cứu do ngộ độc thịt cóc hiện đã ổn định sức khỏe; trong đó, 2 cháu đã xuất viện, 7 cháu còn lại sức khỏe ổn định có thể xuất viện trong thời gian tới.

Bước tiến lớn trong điều trị sỏi mật

Bước tiến lớn trong điều trị sỏi mật

Sức khỏe

(GLO)- Không ngừng nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) hiện là đơn vị duy nhất trong cả nước triển khai đồng thời 3 kỹ thuật tiên tiến trong điều trị sỏi mật.

null