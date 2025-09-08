Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

(GLO)- Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ngày 7-9, đơn vị tiếp nhận cấp cứu cho 3 bé trai bị ong vò vẽ đốt. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 1 bệnh nhi đã tử vong do sốc phản vệ độ IV, ngưng tuần hoàn, hô hấp.

Bệnh nhi A.T vào viện lúc 10 giờ 16 phút, đang được cấp cứu tích cực bằng biện pháp lọc máu liên tục. Ảnh: CTV

Ba trẻ bị ong đốt gồm: K.T (63 tháng, xã Ia Chía); T.M.Q (11 tuổi, phường An Phú, cùng tỉnh Gia Lai) và A.T (48 tháng, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi). Trong số này, bệnh nhi K.T vào viện lúc 10 giờ 45 phút, đã tử vong lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày; bệnh nhi A.T vào viện lúc 10 giờ 16 phút, đang được cấp cứu tích cực bằng biện pháp lọc máu liên tục do bị sốc phản vệ độ III.

Riêng bệnh nhi T.M.Q nhập viện lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày 7-9 với chẩn đoán sốc phản vệ độ I, tình hình sức khỏe tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Được biết, 3 trẻ đều ở tại một cơ sở nuôi trẻ mồ côi trên địa bàn phường An Phú, bị ong đốt tại cơ sở này.