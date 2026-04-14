Cận cảnh Honda SH 125i 2026 màu xám đen, giá 86,59 triệu đồng tại Việt Nam

(GLO)- Phiên bản đặc biệt của Honda SH 125i 2026 gây chú ý với màu xám đen sang trọng, đi kèm loạt nâng cấp về công nghệ, vận hành và tiện ích, tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc xe tay ga cao cấp.

Honda SH 125i 2026 phiên bản đặc biệt màu xám đen được niêm yết ở mức 86,59 triệu đồng tại Việt Nam, tiếp tục duy trì hình ảnh là dòng xe tay ga cao cấp mang tính biểu tượng về sự sang trọng và đẳng cấp.

Honda SH 125i 2026

Ở thế hệ mới, SH160i/125i 2026 không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn thể hiện phong cách sống hiện đại, dành cho những người đề cao sự tinh tế và khác biệt. Mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch đậm chất châu Âu, kết hợp hài hòa giữa nét mạnh mẽ và sự tinh giản hiện đại.

Honda bổ sung thêm nhiều tùy chọn màu sắc mới, nổi bật với tông xanh thể thao, xám và trắng cao cấp, mang lại sự đa dạng nhưng vẫn giữ được bản sắc sang trọng vốn có. Hệ thống đèn pha LED được nâng cấp theo phong cách của SH350i, giúp tăng khả năng chiếu sáng và tạo điểm nhấn thể thao cho tổng thể xe.

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ eSP+ 4 van tiên tiến, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 thân thiện với môi trường. Trên các phiên bản ABS, xe được trang bị thêm hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, giúp hạn chế trượt bánh khi tăng tốc đột ngột, tăng độ an toàn khi vận hành.

Một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý là màn hình TFT 4,2 inch lần đầu xuất hiện trên dòng SH. Màn hình có giao diện sắc nét, chuyển động mượt mà và cho phép tùy chỉnh hiển thị, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như tính thẩm mỹ.

Ngoài ra, hệ thống phanh ABS 2 kênh được trang bị trên các phiên bản cao cấp giúp tăng độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên đường trơn trượt. Hộc chứa đồ phía trước cũng được thiết kế lại rộng rãi hơn, tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện lợi cho nhu cầu sử dụng thiết bị di động.

SH160i/125i 2026 còn được tích hợp công nghệ kết nối Bluetooth thông qua ứng dụng My Honda+, cho phép người dùng theo dõi tình trạng xe, lịch sử bảo dưỡng, mức tiêu hao nhiên liệu hay vị trí đỗ xe. Ứng dụng cũng bổ sung các tính năng mới như cảnh báo sắp hết xăng, nhắc lịch cá nhân hiển thị trực tiếp trên màn hình xe, cùng khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA) giúp hệ thống luôn hoạt động ổn định.

Với hàng loạt cải tiến về thiết kế, công nghệ và tiện ích, Honda SH 125i/160i 2026 tiếp tục đặt ra chuẩn mực mới cho phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam.