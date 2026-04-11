Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Xe Honda Dash 125 2026 về Việt Nam, giá dự kiến 88 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- Sau gần một năm kể từ lần đầu gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 4-2025, mẫu xe máy số Honda Dash 125 tiếp tục được cập nhật phiên bản mới dành cho năm 2026.

honda-dash-1.png

Khác với phần lớn các dòng xe máy số 125cc đang phân phối tại Việt Nam, Dash 125 2026 là mẫu xe do Boon Siew Honda, liên doanh giữa Honda và đối tác tại Malaysia, sản xuất tại nhà máy ở Malaysia và chủ yếu phục vụ thị trường nội địa. Tuy nhiên, phiên bản mới hiện đã được đưa về Việt Nam thông qua các đại lý xe tư nhân, mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

honda-dash-2.png

Phiên bản Dash 125 2026 sở hữu thiết kế ngoại hình nổi bật với phong cách thể thao và khí động học. Xe được trang bị phanh đĩa cho cả hai bánh, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự mạnh mẽ và khác biệt.

Về vận hành, Dash 125 đạt tiêu chuẩn EEV (Energy Efficient Vehicle), giúp tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất. Xe sử dụng động cơ dung tích 124,9cc, PGM-FI, SOHC, làm mát bằng không khí, cho công suất 9,8 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 6.500 vòng/phút.

honda-dash-3.png
Nguồn: Zing News

Theo nhà sản xuất, xe có dung tích bình xăng 4,3 lít, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,8L/100km. Về kích thước, Dash 125 2026 có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 1.894 x 707 x 1.108 mm, chiều cao yên 767 mm, phù hợp di chuyển trong đô thị nhờ thiết kế gọn gàng.

Xe được trang bị hệ thống đèn pha LED, tăng khả năng chiếu sáng khi di chuyển ban đêm. Thiết kế tem và phối màu mang phong cách trẻ trung, tạo điểm nhấn với logo “Dash” ở ốp sườn sau. Ngoài ra, Dash 125 2026 sử dụng bánh mâm 17 inch đi kèm lốp không săm, giúp tăng độ bám đường.

Theo thông tin công bố, mẫu xe này có giá bán khoảng 88 triệu đồng, thấp hơn so với mẫu Honda Wave 125i nhập khẩu từ Thái Lan. Tại Việt Nam, xe được phân phối qua các cửa hàng tư nhân với chế độ bảo hành đầy đủ, phụ tùng và phụ kiện sẵn có.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Làn sóng tài xế công nghệ chuyển sang xe điện để giảm chi phí, tăng thu nhập

Xe máy - Ô tô

Chi phí xăng tăng và yêu cầu vốn ban đầu đang khiến nhiều tài xế công nghệ gặp khó khi gia nhập và duy trì công việc. Trong bối cảnh đó, xe điện cùng những chính sách hỗ trợ đặc biệt từ Xanh SM đang giúp người lao động giảm áp lực chi phí, dễ dàng gia nhập nghề và cải thiện thu nhập.

Toyota Yaris Cross 2027 lộ diện với loạt nâng cấp mới

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Toyota Yaris Cross 2027 được cho là sẽ ra mắt trong năm tới, mang theo hàng loạt cải tiến về thiết kế, công nghệ và an toàn.Trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị ngày càng cạnh tranh đây được xem là bước đi chiến lược của Toyota nhằm duy trì sức hút sản phẩm

Toyota ra mắt SUV điện đô thị Urban Cruiser EV, giá gần 940 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Toyota chính thức giới thiệu mẫu SUV điện Urban Cruiser EV tại Philippines với mức giá khởi điểm tương đương gần 940 triệu đồng. Mẫu xe hướng đến khách hàng đô thị, sở hữu tầm hoạt động ấn tượng cùng nhiều trang bị thực dụng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa tại Đông Nam Á.

null