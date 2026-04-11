Xe Honda Dash 125 2026 về Việt Nam, giá dự kiến 88 triệu đồng

(GLO)- Sau gần một năm kể từ lần đầu gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 4-2025, mẫu xe máy số Honda Dash 125 tiếp tục được cập nhật phiên bản mới dành cho năm 2026.

Khác với phần lớn các dòng xe máy số 125cc đang phân phối tại Việt Nam, Dash 125 2026 là mẫu xe do Boon Siew Honda, liên doanh giữa Honda và đối tác tại Malaysia, sản xuất tại nhà máy ở Malaysia và chủ yếu phục vụ thị trường nội địa. Tuy nhiên, phiên bản mới hiện đã được đưa về Việt Nam thông qua các đại lý xe tư nhân, mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Phiên bản Dash 125 2026 sở hữu thiết kế ngoại hình nổi bật với phong cách thể thao và khí động học. Xe được trang bị phanh đĩa cho cả hai bánh, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự mạnh mẽ và khác biệt.

Về vận hành, Dash 125 đạt tiêu chuẩn EEV (Energy Efficient Vehicle), giúp tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất. Xe sử dụng động cơ dung tích 124,9cc, PGM-FI, SOHC, làm mát bằng không khí, cho công suất 9,8 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Theo nhà sản xuất, xe có dung tích bình xăng 4,3 lít, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,8L/100km. Về kích thước, Dash 125 2026 có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 1.894 x 707 x 1.108 mm, chiều cao yên 767 mm, phù hợp di chuyển trong đô thị nhờ thiết kế gọn gàng.

Xe được trang bị hệ thống đèn pha LED, tăng khả năng chiếu sáng khi di chuyển ban đêm. Thiết kế tem và phối màu mang phong cách trẻ trung, tạo điểm nhấn với logo “Dash” ở ốp sườn sau. Ngoài ra, Dash 125 2026 sử dụng bánh mâm 17 inch đi kèm lốp không săm, giúp tăng độ bám đường.

Theo thông tin công bố, mẫu xe này có giá bán khoảng 88 triệu đồng, thấp hơn so với mẫu Honda Wave 125i nhập khẩu từ Thái Lan. Tại Việt Nam, xe được phân phối qua các cửa hàng tư nhân với chế độ bảo hành đầy đủ, phụ tùng và phụ kiện sẵn có.