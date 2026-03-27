Honda ra mắt “huyền thoại côn tay” 125cc mới, giá 98,7 triệu đồng

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Mẫu xe côn tay 125cc Monkey FTR125 mang tính biểu tượng của Honda vừa ra mắt phiên bản đặc biệt giới hạn với thiết kế đẹp vượt thời gian, có phanh ABS hiện đại.

Honda đang thu hút sự chú ý tại triển lãm diễn ra ở Bangkok International Motor Show 2026, Thái Lan. Honda giới thiệu thế hệ mới của mẫu minibike Monkey, Monkey FTR125 Limited Edition - bản đặc biệt mang phong cách đua Flat-track khá lạ mắt.

honda-24.jpg

Honda Monkey từ lâu đã được ưa chuộng nhờ thiết kế nhỏ gọn, phong cách và phù hợp với nhu cầu di chuyển linh hoạt trong phố. Mỗi năm, Honda thường xuyên tung ra các phiên bản giới hạn với màu sắc và bộ tem mang chủ đề riêng, và phiên bản Monkey FTR125 mới ra mắt cũng không phải ngoại lệ.

honda-3.jpg

Phiên bản Honda Monkey FTR125 Limited Edition này lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua flat-track, nên mới có chữ “FTR” trong tên gọi. Tổng thể chiếc minibike vẫn giữ kiểu dáng đặc trưng nhưng được bổ sung nhiều chi tiết mang chất thể thao hơn.

honda-monkey-ftr-5.jpg

Monkey FTR125 nổi bật với phối màu tri-color đặc trưng gồm trắng, xanh và đỏ. Trong đó, màu trắng giữ vai trò chủ đạo, kết hợp với các dải xanh - đỏ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, gợi liên tưởng đến những mẫu xe đua dirt track. Điểm nhấn đáng chú ý là logo cánh chim Honda màu vàng cổ điển đặt trên bình xăng, góp phần tăng tính nhận diện và giá trị thẩm mỹ.

Monkey FTR125 được trang bị ốp đầu xe thiết kế riêng, tấm chắn nhiệt ống xả đồng bộ họa tiết cùng bộ tem phủ toàn thân, tái hiện rõ nét tinh thần của dòng xe flat-track.

honda-monkey-ftr-7.jpg

Yên xe màu đỏ Racing Red với logo Monkey thêu phía sau không chỉ tạo điểm nhấn mà còn gợi nhớ đến các mẫu xe đua cổ điển. Đáng chú ý, mỗi chiếc xe đều được đánh số seri riêng, qua đó khẳng định giá trị sưu tầm của phiên bản giới hạn này.

Về vận hành, Monkey FTR125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124 cc, trục cam đơn SOHC, làm mát bằng không khí, cho công suất 9,25 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn 11 Nm tại 5.500 vòng/phút.

honda-monkey-ftr125-5.jpg

Đây là cấu hình đã được kiểm chứng về độ bền, tính dễ sử dụng và khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị. Kết hợp với hộp số 5 cấp, mẫu minibike này vẫn mang lại trải nghiệm lái mượt mà, đồng thời có thể đáp ứng những hành trình dài trong điều kiện phù hợp.

honda-1.jpg

Monkey FTR125 sử dụng khung thép dạng backbone, phuộc trước hành trình ngược, giảm xóc đôi phía sau và bộ bánh 12 inch, giúp duy trì sự ổn định và linh hoạt khi vận hành. Bên cạnh đó, Monkey FTR125 được trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn phần, cụm đèn pha tích hợp dải đèn định vị ban ngày dạng bán nguyệt, cùng bảng đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ thông tin cho người lái.

honda-monkey-ftr-12.jpg

Với thiết kế lạ mắt và số lượng giới hạn, Monkey FTR125 có thể sẽ là phiên bản khiến không ít người mê minibike phải chú ý, nhất là những ai thích phong cách retro pha chút chất đua cổ điển.

Tại thị trường Thái Lan, Honda Monkey FTR125 được phân phối với mức giá 121.900 baht, tương đương khoảng 98,7 triệu đồng theo tỷ giá hiện hành.

Toyota ra mắt SUV điện đô thị Urban Cruiser EV, giá gần 940 triệu đồng

(GLO)-Toyota chính thức giới thiệu mẫu SUV điện Urban Cruiser EV tại Philippines với mức giá khởi điểm tương đương gần 940 triệu đồng. Mẫu xe hướng đến khách hàng đô thị, sở hữu tầm hoạt động ấn tượng cùng nhiều trang bị thực dụng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa tại Đông Nam Á.

Ducati Multistrada V2 S 2026 giá từ 679 triệu đồng tại Việt Nam: Nâng cấp toàn diện, đậm chất công nghệ cho dân mê xê dịch

(GLO)-Phiên bản 2026 của Ducati Multistrada V2 S vừa ra mắt thị trường Việt Nam gây chú ý với loạt nâng cấp đáng giá từ động cơ, khung gầm đến công nghệ hỗ trợ lái, hướng tới trải nghiệm đường trường cao cấp và linh hoạt hơn cho người dùng.

Những mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất

Không tính xe thuần điện và hybrid cắm sạc (PHEV), dưới đây là những mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất theo bình chọn của tạp chí MotorTrend. Các mẫu xe được xếp hạng dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu ở điều kiện hỗn hợp.

Xe ga 125cc giá chưa tới 40 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị nhiều điểm vượt Honda Vision

(GLO)-Mẫu xe tay ga Yamaha Fazzio 2026 phiên bản Special Edition vừa ra mắt với giá gần 40 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế sơn chuyển sắc độc đáo, công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị tiện ích hiện đại, được đánh giá có phần nổi bật hơn Honda Vision trong phân khúc xe ga đô thị.

Sedan điện sang như Mercedes-Maybach, 598 mã lực: Hyptec A800 trang bị hiện đại giá từ 720 triệu đồng

(GLO)-Thương hiệu xe điện cao cấp Hyptec của GAC vừa ra mắt mẫu sedan cỡ lớn A800, phát triển cùng Huawei. Xe gây chú ý với thiết kế sang trọng, công nghệ lái thông minh, nội thất cao cấp và phiên bản mạnh tới 598 mã lực, trong khi giá khởi điểm chỉ từ khoảng 720 triệu đồng.

null