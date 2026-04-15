Honda CB125R 2026 trình làng với màu sắc mới, giá 87 triệu đồng

(GLO)- Nhà sản xuất Nhật Bản trình làng phiên bản mới cho CB125R, với nhiều nâng cấp đáng kể và hiệu suất vượt xa hình dung về một chiếc xe nhỏ thông thường.

Honda CB125R phiên bản năm 2026 tiếp tục duy trì phong cách Neo Sports Café vốn được khách hàng ưa chuộng. Xe có hai lựa chọn màu sắc mới là Candy Caribbean Blue Sea và Matt Gunpowder Black Metallic.

Hệ thống chiếu sáng LED hiện đại, cụm đồng hồ TFT 5 inch hiển thị đầy đủ các thông số xe. Ngoài ra, cụm công tắc điều hướng 4 chiều để điều khiển màn hình hỗ trợ người dùng có thể điều chỉnh nhằm tối ưu trải nghiệm lái hiện đại.

Xe duy trì sự linh hoạt nhờ kích thước gọn nhẹ với: dài 2.040 mm, rộng 820 mm, cao 1.055 mm, chiều dài cơ sở 1.345 mm, chiều cao yên 815 mm và trọng lượng 130 kg. Ngoài ra, xe còn được trang bị phuộc trước là phuộc Upside Down Showa SFF-BP 41mm, được tích hợp vành 17 inch cho khả năng vận hành linh hoạt.

Hệ thống phanh ABS 2 kênh được quản lý bằng hệ thống IMU hiện đại giúp hạn chế tình trạng “nhấc bánh đầu hoặc nhấc bánh sau”, lực phanh ổn định an toàn khi di chuyển. Phanh trước dạng đĩa đơn lớn 296mm với kẹp phanh 4 piston, phanh đĩa sau lớn 220mm.

Về sức mạnh, CB125R 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ được sử dụng từ năm 2018. Đây là khối động cơ xy lanh đơn, dung tích 124cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh công suất tối đa là 15 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 8.000 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số 6 cấp.

Tiêu thụ nhiên liệu chỉ 45,5 km/lít, kết hợp cùng bình xăng 10,1 lít cho tổng quãng đường di chuyển gần 455 km cho mỗi lần đổ đầy bình.

Honda CB125R 2026 được bán tại Nhật Bản giá 528.000 yên, khoảng 87 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá hiện tại.

Everest đang bán tại Việt Nam chỉ có cấu hình máy dầu.

Ford Everest 2026 ra mắt bản máy xăng tại Việt Nam, giá niêm yết có thể hơn 1,5 tỷ đồng

(GLO)- Ford Everest dự kiến sẽ lần đầu tiên có thêm phiên bản sử dụng động cơ xăng tại Việt Nam, bên cạnh các tùy chọn động cơ diesel hiện hành. Theo thông tin từ các đại lý, mẫu SUV 7 chỗ này có thể bắt đầu mở bán phiên bản mới từ cuối quý II/2026, cụ thể vào khoảng cuối tháng 6-2026.

(GLO)-Mẫu SUV đô thị hybrid Omoda C5 SHS-H chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với giá ưu đãi từ 599 triệu đồng, nổi bật nhờ công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị hiện đại và chính sách hậu mãi dài hạn, sẵn sàng “so găng” với Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V.

