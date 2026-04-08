Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt toàn cầu vào quý III/2026

(GLO)- Sau nhiều năm vắng bóng, Mitsubishi Pajero thế hệ mới dự kiến ra mắt trong năm 2026 với nền tảng chia sẻ từ Triton, hứa hẹn tạo thêm sức cạnh tranh trên thị trường SUV.

Mitsubishi Pajero đã dừng sản xuất vào năm 2021, khép lại hành trình 40 năm, với 4 thế hệ và để lại khoảng trống lớn trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi.

Gần đây, bộ phận độ xe tính năng vận hành cao Ralliart của Mitsubishi cũng tung ra một đoạn video hé lộ hình ảnh mẫu SUV Pajero cho thời đại mới nhưng vẫn giữ ADN off-road đặc trưng.

Sự trở lại của Pajero được đánh giá sẽ làm nóng lại phân khúc SUV khung gầm rời - nơi đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ở thế hệ mới, Pajero sẽ được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của Mitsubishi Triton vừa ra mắt. Nền tảng này giúp mẫu SUV thừa hưởng khả năng vận hành bền bỉ và cấu trúc khung gầm chắc chắn. Đây cũng là hướng đi quen thuộc của nhiều hãng xe khi phát triển SUV từ dòng bán tải.

Xe sử dụng động cơ tăng áp diesel 2.4L, 4 xi-lanh, trên thế hệ mới được lấy trực tiếp từ mẫu bán tải Triton, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 470Nm, cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Super Select II.

Điểm đáng chú ý là Pajero sẽ dùng hộp số tự động 8 cấp thay cho loại 6 cấp trên Triton. Sự thay đổi này nhằm mang lại khả năng vận hành mượt mà và cao cấp hơn.

Sử dụng chung nền tảng với Triton đồng nghĩa với việc Pajero mới có sức kéo 3,5 tấn, có thể lội qua vùng nước sâu 800mm và tiêu thụ nhiên liệu dưới 8 lít/100km trong điều kiện vận hành hỗn hợp. Việc tinh chỉnh hệ thống treo và lái gần như chắc chắn sẽ được hãng xe Nhật Bản thực hiện.

Mitsubishi Pajero 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường ô tô khi nhiều nguồn tin cho biết mẫu SUV huyền thoại này sẽ chính thức ra mắt trong quý III năm nay. Các đại lý tại Australia tiết lộ xe có thể trình làng vào tháng 8-2026 hoặc tháng 9-2026, trước khi nhận đặt hàng và bàn giao từ tháng 12-2026.

Pajero sẽ có giá khởi điểm cao hơn Triton, trong khi các phiên bản cao cấp chắc chắn sẽ đắt hơn đáng kể so với Outlander. Truyền thông Nhật Bản dự đoán giá xe sẽ dao động từ 5,5 triệu yên (khoảng 34.900 USD) đến 7,5 triệu yên (xấp xỉ 47.500 USD).