SUV hybrid giá từ 599 triệu đồng tại Việt Nam, Omoda C5 SHS-H cạnh tranh trực tiếp Toyota Corolla Cross

(GLO)-Mẫu SUV đô thị hybrid Omoda C5 SHS-H chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với giá ưu đãi từ 599 triệu đồng, nổi bật nhờ công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị hiện đại và chính sách hậu mãi dài hạn, sẵn sàng “so găng” với Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V.

Omoda C5 SHS-H vừa được giới thiệu tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới của Omoda & Jaecoo trong phân khúc SUV đô thị sử dụng công nghệ hybrid. Ngay khi ra mắt, mẫu xe này đã thu hút sự quan tâm nhờ mức giá cạnh tranh và định vị đối đầu trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V.

Tại Việt Nam, Omoda C5 Hybrid được phân phối với hai phiên bản Premium và Flagship, có giá niêm yết lần lượt 669 triệu và 749 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Đáng chú ý, hãng triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt cọc sớm, trong đó 99 khách đầu tiên được hỗ trợ chi phí nhiên liệu tương đương 8 năm sử dụng, trị giá khoảng 80 triệu đồng. Nhờ đó, giá thực tế của bản Premium giảm còn 599 triệu đồng, trong khi bản Flagship còn 669 triệu đồng, áp dụng đến hết ngày 30/4/2026.

Về kích thước, xe sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.447 x 1.824 x 1.588 mm, mang đến không gian tiệm cận phân khúc C. Ngoại thất tiếp tục duy trì phong cách coupe thể thao, đồng thời được tinh chỉnh hiện đại hơn với lưới tản nhiệt mới, phần đuôi xe cải tiến và thanh giá nóc tăng tính tiện dụng. Bộ mâm hợp kim hai tông màu góp phần tạo nên diện mạo trẻ trung và năng động.

Không gian nội thất được tối ưu, mang lại cảm giác rộng rãi và tiện nghi. Xe trang bị màn hình trung tâm 12,3 inch, hệ thống âm thanh Sony 8 loa, tính năng khởi động từ xa, ghế ngồi có sưởi và làm mát, kính hai lớp cách âm và hệ thống lọc không khí PM0.3. Ngoài ra, camera 540 độ hỗ trợ quan sát toàn cảnh, giúp việc di chuyển trong đô thị trở nên an toàn và thuận tiện hơn.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động Super Hybrid System (SHS), kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện theo dạng hybrid tự sạc. Động cơ xăng 1.5TDGI thế hệ mới sản sinh công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 215 Nm, trong khi mô-tơ điện đạt 201 mã lực và 310 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 175 km/h. Hệ thống hộp số hybrid DHT với hiệu suất truyền động lên đến 98,5% cùng pin dung lượng 1,83 kWh giúp tối ưu khả năng vận hành.

Theo công bố, Omoda C5 Hybrid có thể di chuyển hơn 1.000 km sau mỗi lần nạp đầy nhiên liệu và pin, với mức tiêu thụ khoảng 4,9 lít/100 km theo tiêu chuẩn NEDC. Công nghệ tái tạo năng lượng khi phanh hoặc giảm tốc góp phần nâng cao hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với điều kiện sử dụng hàng ngày trong đô thị.

Về khả năng vận hành, hệ thống treo sau đa liên kết giúp xe duy trì độ ổn định và êm ái, đặc biệt khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên những cung đường phức tạp. Phiên bản Flagship được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với hơn 16 tính năng như cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng và cảnh báo điểm mù. Trong khi đó, bản Premium vẫn đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản với camera 540 độ, cảm biến đỗ xe, kiểm soát hành trình và cảnh báo tốc độ.

Không chỉ gây ấn tượng về công nghệ và giá bán, Omoda C5 SHS-H còn ghi điểm nhờ chính sách hậu mãi hấp dẫn. Xe được bảo hành 7 năm hoặc 1.000.000 km, pin 8 năm hoặc 1.000.000 km và đặc biệt động cơ lên tới 10 năm hoặc 1.000.000 km, mang lại sự an tâm cho người dùng trong quá trình sử dụng lâu dài.