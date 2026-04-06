Kia Seltos 2026 ra mắt tại mỹ: Lần đầu có bản hybrid, thiết kế hoàn toàn mới

(GLO)-Kia Seltos 2026 chính thức trình làng với thế hệ hoàn toàn mới, nổi bật với tùy chọn hybrid lần đầu xuất hiện tại Mỹ, thiết kế vuông vức hơn và loạt nâng cấp đáng kể về công nghệ lẫn không gian.

Sau khi ra mắt tại Ấn Độ và Hàn Quốc, Kia tiếp tục giới thiệu thế hệ mới của Kia Seltos tại thị trường Mỹ, trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô New York 2026.

Kia Seltos tại thị trường Mỹ, trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô New York 2026.

Điểm đáng chú ý nhất ở lần nâng cấp này là việc Seltos lần đầu tiên được trang bị hệ truyền động hybrid tại Mỹ. Đây là bước chuyển mình quan trọng, khi mẫu SUV cỡ nhỏ này trước đây chưa từng có tùy chọn điện hóa tại thị trường này. Sự thay đổi cho thấy Kia đang định vị lại Seltos theo hướng hiện đại, linh hoạt và thân thiện môi trường hơn.

Cụ thể, phiên bản hybrid sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 1.6L tăng áp, kết hợp hệ dẫn động cầu trước và hộp số ly hợp kép 6 cấp. Khách hàng có thể nâng cấp lên hệ dẫn động bốn bánh điện tử e-AWD. Hãng cho biết sẽ công bố thông số chi tiết gần thời điểm mở bán, đồng thời xe dự kiến có tính năng cấp điện cho thiết bị ngoài (V2L).

Bên cạnh đó, người dùng vẫn có thể lựa chọn các phiên bản động cơ xăng truyền thống. Bản tiêu chuẩn dùng động cơ 2.0L, đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số CVT. Ngoài ra còn có tùy chọn động cơ 1.6L tăng áp mạnh mẽ hơn, công suất dự kiến khoảng 190 mã lực, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh và hộp số tự động 8 cấp.

Về thiết kế, Seltos 2026 mang diện mạo mới vuông vức và cứng cáp hơn, chịu ảnh hưởng rõ rệt từ mẫu SUV đàn anh Kia Telluride. Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô phẳng, lưới tản nhiệt lớn và tổng thể bề thế hơn. Trong khi đó, phía sau xe có nhiều nét tương đồng với mẫu SUV điện cỡ nhỏ Kia EV3.

Kích thước xe cũng được cải thiện đáng kể. Trục cơ sở tăng thêm 60 mm, đạt 2.690 mm, giúp không gian nội thất rộng rãi hơn. Ở một số thị trường, chiều rộng xe còn tăng thêm 40 mm. Khoảng sáng gầm xe tối đa đạt 206 mm, phù hợp hơn với điều kiện vận hành đa dạng.

Khoang nội thất được nâng cấp mạnh về công nghệ. Xe sở hữu màn hình cỡ lớn gần 30 inch tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí. Hệ thống này hỗ trợ cập nhật OTA và tích hợp các ứng dụng như YouTube, Netflix, cùng giao diện tùy biến theo chủ đề NBA hoặc Disney.

Ngoài ra, Kia còn bổ sung nhiều trang bị cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Một số chi tiết đáng chú ý như cần số dạng cột lấy cảm hứng từ Kia EV9 chỉ xuất hiện trên phiên bản hybrid.

Về cấu hình, bản động cơ 2.0L có các tùy chọn LX, S, EX và X-Line, trong đó X-Line hướng đến khả năng off-road với nhiều chi tiết ngoại thất riêng biệt. Bản 1.6L tăng áp chỉ có cấu hình X-Line, đi kèm mâm lớn hơn và nhiều trang bị cao cấp như ghế chỉnh điện, tựa đầu thiết kế mới. Gói X-Line Prestige bổ sung ghế thư giãn Relaxation Seat cho người lái.

Hiện giá bán của Kia Seltos 2026 tại Mỹ chưa được công bố. Theo kế hoạch, các phiên bản động cơ xăng sẽ được mở bán từ cuối mùa xuân năm nay, trong khi bản hybrid có thể được giao muộn hơn.