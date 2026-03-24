Honda ra mắt xe ga Honda Click 125 2026 giá từ 31 triệu đồng, thiết kế lột xác, tiết kiệm xăng ấn tượng

(GLO)-Mẫu xe tay ga chiến lược Honda Click 125 2026 chính thức có mặt tại đại lý với mức giá chỉ từ 31–33 triệu đồng, gây chú ý nhờ diện mạo mới cá tính, nhiều tiện ích hiện đại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội

Honda Click 125 2026 vừa được giới thiệu với màn “lột xác” đáng kể về thiết kế, nổi bật nhất ở phần đầu xe được tái tạo theo phong cách sắc sảo và hiện đại hơn. Cụm đèn pha mới kết hợp cùng dải xi-nhan đặt cao không chỉ tăng tính nhận diện mà còn cải thiện đáng kể khả năng chiếu sáng, giúp người lái an tâm hơn khi di chuyển ban đêm.

Ở phía sau, đèn hậu được tinh chỉnh gọn gàng, hài hòa với bảng đồng hồ kỹ thuật số sắc nét, mang lại tổng thể trẻ trung và cao cấp.

Không dừng lại ở ngoại hình, mẫu xe ga này còn được bổ sung nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu đô thị. Xe được trang bị cổng sạc USB Type-C đặt trong hộc đồ phía trước, giúp người dùng dễ dàng sạc thiết bị di động khi di chuyển. Đáng chú ý, phiên bản Smart Edition tích hợp hệ thống khóa thông minh Smart Key, cho phép khởi động không cần chìa. Bên cạnh đó là công nghệ Idling Stop giúp tự động tắt máy khi dừng quá 3 giây và khởi động lại mượt mà, góp phần tiết kiệm nhiên liệu. Cốp xe dung tích 18 lít cũng đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ hàng ngày.

Về vận hành, Honda Click 125 2026 sử dụng động cơ 125cc làm mát bằng dung dịch, kết hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI và nền tảng eSP tiên tiến. Động cơ này đã được nội địa hóa nhằm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo khả năng tăng tốc ổn định, êm ái.

Điểm mạnh đáng chú ý của mẫu xe nằm ở mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 50,3 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành. Xe cũng được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS phân bổ lực phanh hiệu quả giữa bánh trước và sau, cùng phanh đĩa trước dạng sóng giúp tăng khả năng tản nhiệt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.