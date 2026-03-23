Ducati Multistrada V2 S 2026 giá từ 679 triệu đồng tại Việt Nam: Nâng cấp toàn diện, đậm chất công nghệ cho dân mê xê dịch

(GLO)-Phiên bản 2026 của Ducati Multistrada V2 S vừa ra mắt thị trường Việt Nam gây chú ý với loạt nâng cấp đáng giá từ động cơ, khung gầm đến công nghệ hỗ trợ lái, hướng tới trải nghiệm đường trường cao cấp và linh hoạt hơn cho người dùng.

Sự góp mặt của Ducati Multistrada V2 S 2026 nhanh chóng thu hút cộng đồng đam mê mô tô phân khối lớn trong nước. Với giá khởi điểm 679 triệu đồng, mẫu adventure-touring này không chỉ là bản nâng cấp nhẹ mà là bước tinh chỉnh sâu, tập trung vào hiệu suất vận hành và tiện ích thực tế.

Trung tâm sức mạnh của xe là khối động cơ V2 dung tích 890 cc, 4 van mỗi xi-lanh, tích hợp công nghệ biến thiên pha nạp (IVT) và làm mát bằng dung dịch. Động cơ cho công suất tối đa 115,6 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 92,1 Nm tại 8.250 vòng/phút. So với thế hệ trước, hệ thống IVT giúp xe vận hành mượt mà hơn ở dải tua thấp, đồng thời vẫn giữ được khả năng tăng tốc mạnh mẽ đặc trưng của Ducati. Đi kèm là hệ thống sang số nhanh Ducati Quick Shift (DQS) 2.0 hỗ trợ lên/xuống số không cần bóp côn, giảm đáng kể sự mệt mỏi khi di chuyển đường dài.

Về khung gầm, Ducati sử dụng khung nhôm dạng monocoque giúp tối ưu trọng lượng xe ở mức 202 kg (không xăng). Hệ thống treo điện tử bán chủ động Ducati Skyhook Suspension là điểm nhấn, với phuộc trước USD 45 mm có khả năng điều chỉnh điện tử toàn diện theo điều kiện mặt đường, mang lại sự ổn định và linh hoạt cao.

Xe được trang bị bộ lốp Pirelli Scorpion Trail II chuyên dụng cho dòng adventure, với kích thước bánh trước 19 inch và bánh sau 17 inch. Hệ thống phanh cao cấp gồm đĩa đôi 320 mm phía trước đi cùng kẹp phanh Brembo monobloc 4 piston, trong khi bánh sau sử dụng đĩa 265 mm. Công nghệ Cornering ABS của Bosch giúp tăng độ an toàn khi phanh trong cua.

Một nâng cấp đáng chú ý khác nằm ở khả năng tùy chỉnh chiều cao yên. Yên tiêu chuẩn có thể điều chỉnh từ 830 mm đến 850 mm, đồng thời người dùng có thể chọn yên cao 870 mm hoặc yên thấp kết hợp bộ hạ gầm để giảm xuống chỉ còn 790 mm – phù hợp hơn với thể trạng người dùng Việt.

Về công nghệ, Multistrada V2 S 2026 được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ lái như kiểm soát lực kéo (DTC), kiểm soát bốc đầu (DWC), kiểm soát phanh động cơ (EBC) và đèn phanh khẩn cấp (DBL) EVO. Màn hình TFT 5 inch hiển thị sắc nét, tích hợp hệ thống đa phương tiện Ducati (DMS) cùng tính năng dẫn đường Turn-by-Turn tiện lợi. Xe sử dụng bình xăng 19 lít và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+, phù hợp cho các hành trình dài và yêu cầu vận hành hiện đại.

Với những nâng cấp toàn diện, Ducati Multistrada V2 S 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc adventure-touring cao cấp, hướng đến những người dùng yêu thích công nghệ và đam mê khám phá.