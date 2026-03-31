Yamaha PG-1 ra mắt bản Special Edition Outdoor Fashion, giới hạn 1.000 xe toàn cầu

(GLO)-Yamaha Motor tiếp tục mở rộng dải sản phẩm khi giới thiệu phiên bản đặc biệt Yamaha PG-1 Special Edition Outdoor Fashion, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích dã ngoại và di chuyển đa địa hình, với nhiều nâng cấp thực dụng cùng số lượng giới hạn.

Yamaha vừa chính thức trình làng phiên bản PG-1 Special Edition Outdoor Fashion với định hướng thiết kế nhấn mạnh tính đa dụng và khả năng thích nghi trên nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Mẫu xe được sản xuất giới hạn 1.000 chiếc trên toàn cầu, có giá niêm yết khoảng 67.000 baht (tương đương 54 triệu đồng).

Điểm đáng chú ý của phiên bản này nằm ở loạt phụ kiện chuyên dụng được trang bị sẵn. Phía trước xe được bổ sung giá chở đồ làm từ ống thép STKM11A dày 1,5 mm, phủ sơn tĩnh điện, có khả năng chịu tải 1 kg, phục vụ nhu cầu mang theo vật dụng nhỏ. Khu vực tay lái được nâng cấp với bộ bảo vệ bằng nhôm uốn, gia tăng độ cứng và khả năng chống ăn mòn, đi kèm ốp nhựa PP giúp chắn gió và bảo vệ tay người lái.

Để tăng khả năng vận hành trên địa hình xấu, Yamaha trang bị thêm khung bảo vệ gầm bằng thép, giúp che chắn các chi tiết quan trọng như nắp xi-lanh và cacte. Ở phía sau, yên xe truyền thống được thay bằng giá chở hàng dạng ống thép với tải trọng tối đa 25 kg, hỗ trợ hiệu quả cho các chuyến đi dài ngày. Hai bên hông xe cũng được bổ sung tấm chắn bùn bằng nhựa đúc nhằm hạn chế bùn đất văng vào người khi di chuyển trên đường trơn trượt.

Dù có nhiều thay đổi về ngoại hình và trang bị, mẫu xe vẫn giữ nguyên cấu hình động cơ. PG-1 Special Edition Outdoor Fashion sử dụng động cơ 114 cc, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí, vốn nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền trong quá trình sử dụng thực tế.

Khả năng vượt địa hình tiếp tục là điểm mạnh với khoảng sáng gầm 190 mm, bánh nan hoa 16 inch và lốp đa dụng IRC GP22S. Về an toàn, xe được trang bị phanh đĩa trước tích hợp ABS, trong khi phanh sau vẫn là dạng tang trống, đảm bảo sự ổn định khi vận hành trên nhiều loại mặt đường.

Yamaha áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 50.000 km cho xe, trong khi các phụ kiện đi kèm được bảo hành 1 năm. Việc ra mắt phiên bản giới hạn với hệ phụ kiện đồng bộ cho thấy hãng đang hướng đến nhóm khách hàng trẻ, yêu thích dịch chuyển, đồng thời tìm kiếm sự kết hợp giữa phương tiện đi lại hàng ngày và trải nghiệm khám phá thiên nhiên.