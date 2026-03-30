Honda GB350C ra mắt: Môtô cổ điển 348cc, trang bị ABS 2 kênh, giá hơn 125 triệu đồng

(GLO)-Ra mắt tại Thái Lan, Honda GB350C gây chú ý khi kết hợp thiết kế retro đậm chất hoài cổ với loạt công nghệ an toàn hiện đại, hướng đến nhóm khách hàng yêu phong cách cổ điển nhưng vẫn đề cao trải nghiệm vận hành ổn định.

Honda vừa giới thiệu mẫu môtô cổ điển hoàn toàn mới GB350C tại thị trường Thái Lan, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu xe. Với mức giá khoảng 155.000 Baht (tương đương hơn 125 triệu đồng), mẫu xe được định vị trong phân khúc tầm trung, cạnh tranh bằng thiết kế đặc trưng và trang bị đáng chú ý.

Honda GB350C.

GB350C mang phong cách retro rõ nét với bình xăng hình giọt nước, đèn pha tròn viền mạ crôm và hệ thống chắn bùn kim loại chắc chắn. Điểm nhấn thiết kế nằm ở ống xả dài, thẳng, không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tạo âm thanh trầm ấm đặc trưng của động cơ xi-lanh đơn. Xe sử dụng vành hợp kim kiểu cổ điển, kết hợp yên hai mảnh giúp tối ưu tư thế ngồi và mang lại trải nghiệm lái thoải mái.

Cụm đồng hồ trên xe là sự pha trộn giữa phong cách truyền thống và hiện đại, với đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD kỹ thuật số. Tổng thể thiết kế hướng đến sự tối giản, tinh tế nhưng vẫn giữ được cảm giác cao cấp nhờ tiêu chuẩn hoàn thiện theo chất lượng Nhật Bản.

Về vận hành, Honda GB350C được trang bị động cơ 348cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, vận hành theo chu kỳ 4 thì. Khối động cơ này tập trung vào mô-men xoắn ở dải tua thấp và trung bình, mang lại cảm giác lái êm ái, phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị hoặc những chuyến đi thư giãn.

Bên cạnh đó, xe được tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn như ly hợp Assist & Slipper giúp sang số mượt mà, hạn chế hiện tượng khóa bánh khi dồn số gấp; hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC giúp tăng độ bám đường; cùng hệ thống phanh ABS hai kênh trên cả hai bánh, hỗ trợ kiểm soát tốt trong các tình huống phanh khẩn cấp.

Honda GB350C có hai tùy chọn màu sắc gồm Bullet Silver và Sandstorm Beige. Với mức giá khoảng 155.900 Baht, mẫu xe được đánh giá có khả năng cạnh tranh cao trong phân khúc nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế cổ điển, công nghệ hiện đại và trải nghiệm vận hành thân thiện.

Sự xuất hiện của GB350C tiếp tục phản ánh xu hướng hồi sinh của dòng xe môtô retro, khi người dùng ngày càng tìm kiếm những mẫu xe không chỉ phục vụ di chuyển mà còn thể hiện phong cách sống và cá tính riêng.