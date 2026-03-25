Triumph Daytona 660 2026 ra mắt bản nâng cấp với phuộc Showa, giá gần 9000 bảng Anh

(GLO)- Phiên bản 2026 của Triumph Daytona 660 được nâng cấp đáng chú ý với phuộc trước Showa có thể điều chỉnh và Quickshifter 2 chiều tiêu chuẩn, giúp tăng trải nghiệm lái thể thao và khả năng kiểm soát. Dự kiến có mặt tại thị trường châu Âu từ tháng 4-2026.

Daytona 660 - mẫu xe thể thao hạng trung mới của Triumph Motorcycles, sử dụng động cơ 3 xy-lanh, cho hiệu suất thể thao mạnh mẽ, cảm giác lái phấn khích. Mẫu xe sở hữu các thông số kỹ thuật và trang bị công nghệ hàng đầu trong phân khúc.

Phiên bản mới Daytona 660 không chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu mới mà còn có một số các thay đổi về mặt kỹ thuật. Daytona 660 2026 giới thiệu 3 màu gồm: Bạc Aluminium/Đen Sapphire, Vàng Cosmic và Đen Sapphire. Điểm nhấn Diablo Red và các họa tiết đồ họa táo bạo, cùng bàn đạp phanh bằng hợp kim nhôm cao cấp, tạo nên diện mạo thể thao.

Thông tin vận hành hiển thị trên cụm đồng hồ TFT-LCD. Cụm đồng hồ này có khả năng kết nối tùy chọn My Triumph Connectivity cho phép dẫn đường từng chặng, điều khiển âm nhạc và cuộc gọi ngay trên màn hình, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Hệ thống phanh vẫn sử dụng heo phanh xuyên tâm 4 piston của Triumph, đĩa phanh kép 310mm phía trước và dây dầu phanh bố thép. Hệ thống được hỗ trợ bởi bộ điều khiển ABS của Continental để mang lại cảm giác phanh được kiểm soát tốt trong nhiều điều kiện khác nhau. Daytona 660 2026 sử dụng lốp Metzeler M9RR Supersport cao cấp.

Hệ thống treo được nâng cấp với phuộc trước Showa 41 mm upside-down loại big piston Separate Function Forks (SFF), có thể điều chỉnh tải trước và độ hồi, kết hợp monoshock phía sau cũng có thể điều chỉnh tải trước, mang đến khả năng vận hành chính xác và ổn định trong mọi điều kiện.

Thiết kế khung thấp và yên xe chia đôi tăng cường sự tự tin và thoải mái. Chiều cao yên vẫn giữ nguyên ở mức 810mm, với tùy chọn yên thấp hơn giúp giảm chiều cao xuống còn 785mm.

Về vận hành, Daytona 660 2026 sử dụng khối động cơ ba xi-lanh 660 cc, sản sinh công suất 95 PS tại 11.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 8.250 vòng/phút. Vòng tua tối đa được thiết lập ở 12.650 vòng/phút, với 80% mô-men xoắn cực đại có sẵn trong toàn bộ dải vòng tua và khả năng tăng tốc mạnh mẽ ở dải vòng tua cao.

Daytona 660 2026 được trang bị hệ thống hỗ trợ sang số Triumph Shift Assist với khả năng sang số lên và xuống không cần bóp côn, nay được trang bị tiêu chuẩn. Hộp số 6 cấp của Daytona 660 được bổ sung bởi một bộ công nghệ toàn diện tập trung vào người lái, bao gồm ba chế độ lái - thể thao, đường trường và mưa.

Tại Anh, Daytona 660 2026 có giá từ 8.995 bảng (đã bao gồm thuế và phí) và sẽ có mặt tại các đại lý của Triumph từ tháng 4-2026. Các thị trường khác hứa hẹn sẽ sớm đón nhận mẫu xe này sau đó.