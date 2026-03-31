Toyota bZ7 2026 ra mắt: Sedan điện cỡ lớn mạnh 278 mã lực, giá từ 685 triệu đồng

(GLO)-Mẫu sedan thuần điện hoàn toàn mới của Toyota gây chú ý tại Trung Quốc khi sở hữu kích thước vượt Camry, loạt công nghệ hiện đại từ Huawei và phạm vi hoạt động lên tới 710 km.

Toyota chính thức giới thiệu bZ7 2026 tại thị trường Trung Quốc thông qua liên doanh GAC - Toyota, mở bán với 5 phiên bản cùng mức giá dao động từ 179.800 - 239.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 685 - 914 triệu đồng). Đây là mẫu sedan điện cỡ lớn nổi bật trong phân khúc nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và hàng loạt công nghệ tiên tiến.

bZ7 2026 được phát triển với nhiều trang bị đáng chú ý như hệ truyền động DriveONE của Huawei, hệ điều hành HarmonyOS Cockpit 5.0, khả năng kết nối hệ sinh thái Xiaomi, hệ thống treo khí nén hai khoang thông minh, ghế không trọng lực và hệ thống hỗ trợ lái Momenta R6.

Về thiết kế, Toyota bZ7 mang ngôn ngữ điện hóa đặc trưng của hãng. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED ban ngày kéo dài toàn chiều rộng, tạo hiệu ứng thị giác liền mạch gợi liên tưởng đến hình dáng “cá mập đầu búa”. Cản trước được tối ưu khí động học với hốc hút gió lớn cùng các khe dẫn gió hai bên, tăng tính thể thao và hiệu quả làm mát.

Nhìn từ bên hông, xe sở hữu kiểu dáng coupe với đường mái dốc về phía sau, mang lại vẻ năng động dù thuộc phân khúc sedan cỡ lớn. Kích thước tổng thể của bZ7 đạt 5.130 x 1.965 x 1.506 mm, chiều dài cơ sở 3.020 mm — lớn hơn đáng kể so với Toyota Camry, qua đó đảm bảo không gian nội thất rộng rãi.

Xe sử dụng bộ mâm đa chấu 20 inch, trong khi phần đuôi tiếp tục duy trì phong cách liền mạch với cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều ngang, tích hợp cánh gió và cản sau thấp, tăng tính thể thao.

Bên trong khoang lái, bZ7 hướng đến trải nghiệm công nghệ cao với thiết kế tập trung người lái. Xe trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD kết hợp màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2K. Hệ điều hành HarmonyOS Cockpit 5.0 do Huawei phát triển được trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản, cho phép ghi nhớ thói quen người dùng, cung cấp dịch vụ chủ động và kết nối sâu với hệ sinh thái Xiaomi.

Ở các phiên bản cao cấp, xe có thêm màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái. Nội thất cũng được đầu tư mạnh với ghế không trọng lực, ghế massage 10 điểm cho cả bốn vị trí, tích hợp sưởi và thông gió. Toàn bộ cửa kính hai lớp giúp tăng khả năng cách âm, mang lại không gian yên tĩnh.

Ngoài ra, bZ7 còn trang bị loạt tiện nghi cao cấp như sạc không dây cho cả hai hàng ghế, hệ thống âm thanh Yamaha, bàn ăn gập phía sau, tủ lạnh mini và điều hòa riêng cho hàng ghế sau — mang đến trải nghiệm tiệm cận xe sang.

Về công nghệ an toàn, xe sử dụng hệ thống hỗ trợ lái Momenta R6 với 27 cảm biến cùng nền tảng AI, cho phép hỗ trợ lái trong nhiều điều kiện thực tế từ đô thị đến cao tốc.

Một điểm nhấn khác là hệ thống treo khí nén hai khoang thông minh, có khả năng điều chỉnh độc lập chiều cao và độ cứng, đồng thời tự động thích ứng theo điều kiện mặt đường nhằm nâng cao độ êm ái và ổn định.

Toyota bZ7 2026 sử dụng hệ truyền động điện DriveONE, cho công suất tối đa 278 mã lực. Xe dùng pin LFP do CALB cung cấp, đạt tốc độ tối đa 180 km/h. Hai tùy chọn pin gồm 71,35 kWh (tầm hoạt động 600 km) và 88,13 kWh (từ 680 - 710 km), theo tiêu chuẩn CLTC.

Với kích thước lớn, công nghệ hiện đại và mức giá cạnh tranh, Toyota bZ7 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc sedan điện tại thị trường Trung Quốc.