Xe tay ga dưới 50 triệu gây sốc với công nghệ “khủng”, ngoại hình giống Yamaha XMAX 300

(GLO)- Mẫu TEYIN TX150 2026 đang làm nóng thị trường khi sở hữu loạt trang bị cao cấp hiếm thấy trong tầm giá chưa đến 50 triệu đồng, từ động cơ VVT hiện đại đến màn hình TFT, ABS, TCS… Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn vẫn là nhiều yếu tố khiến người dùng phải cân nhắc.

Thị trường xe máy Trung Quốc vừa đón nhận một cái tên gây chú ý mạnh: TEYIN TX150 phiên bản cao cấp 2026. Với giá bán chỉ 11.980 nhân dân tệ (khoảng 46 triệu đồng), mẫu xe nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ cấu hình được đánh giá là “vượt tầm giá”, khi mang nhiều công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe đắt tiền hơn.

Điểm nổi bật nhất của TX150 nằm ở việc trang bị công nghệ van biến thiên (VVT) – một tính năng hiếm gặp trong phân khúc scooter 150cc giá rẻ. Hệ thống này cho phép xe linh hoạt chuyển đổi giữa chế độ hai van khi vận hành ở tốc độ thấp (giúp êm ái, tiết kiệm nhiên liệu) và bốn van khi cần tăng tốc (tối ưu hiệu suất). Nhờ đó, xe khắc phục được nhược điểm cố hữu của động cơ truyền thống như rung giật khi đi chậm hoặc hụt hơi khi chạy nhanh.

Sức mạnh của TX150 đến từ động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, dung tích 149cc, cho công suất 11,6 kW và mô-men xoắn 14,7 Nm. Trải nghiệm thực tế được đánh giá mượt mà và ổn định hơn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc.

Không chỉ dừng ở động cơ, mẫu xe này còn ghi điểm với bình xăng dung tích lớn tới 13 lít. Kết hợp với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 2,4–2,8 lít/100 km, xe có thể di chuyển quãng đường từ 400 đến 500 km sau mỗi lần đổ đầy – con số khá ấn tượng trong phân khúc 150cc.

Danh sách trang bị của TX150 cũng khiến nhiều người bất ngờ: phanh ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, màn hình TFT 7 inch hỗ trợ dẫn đường và cảnh báo điểm mù bằng hình ảnh. Ngoài ra còn có cảm biến áp suất lốp, chìa khóa thông minh và camera hành trình trước sau độ phân giải 1080P – những tính năng hiếm thấy ở tầm giá này.

Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh thị trường Việt Nam, câu chuyện không còn đơn giản. Mức giá 46 triệu đồng tại Trung Quốc chưa bao gồm thuế, phí nhập khẩu và chi phí phân phối, đồng nghĩa giá thực tế có thể tăng đáng kể nếu xe được bán chính hãng.

Bên cạnh đó, rào cản thương hiệu vẫn rất lớn. Người tiêu dùng Việt thường ưu tiên các hãng Nhật như Honda hay Yamaha nhờ độ bền, hệ thống dịch vụ rộng và giá trị bán lại cao. Những mẫu xe như Yamaha XMAX 300 dù có giá cao hơn vẫn giữ được vị thế nhờ uy tín thương hiệu.

Một điểm gây tranh cãi khác là thiết kế. Dù hãng công bố ngôn ngữ “Eagle-eye”, nhưng ngoại hình TX150 lại bị nhận xét giống gần như hoàn toàn với Yamaha XMAX 300. Điều này có thể hấp dẫn với người thích kiểu dáng maxi-scooter cao cấp giá rẻ, nhưng lại là điểm trừ với những ai đề cao sự sáng tạo.

Ngoài ra, trọng lượng xe khoảng 150 kg cũng là yếu tố cần cân nhắc, đặc biệt trong điều kiện đô thị đông đúc. Cùng với đó là dấu hỏi về độ bền lâu dài và hệ thống hậu mãi – điều mà các thương hiệu lớn vẫn đang chiếm ưu thế.

Dù còn nhiều tranh luận, sự xuất hiện của TX150 cho thấy xu hướng mới: các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh cuộc đua công nghệ ở phân khúc phổ thông. Nếu được phân phối tại Việt Nam với mức giá hợp lý, đây có thể là lựa chọn đáng chú ý cho những người dùng ưu tiên trang bị. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn sẽ phụ thuộc vào độ tin cậy, chi phí sử dụng và dịch vụ hậu mãi – những yếu tố mang tính quyết định lâu dài.