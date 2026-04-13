Toyota Land Cruiser FJ 2026: SUV địa hình giá hơn 1 tỷ đồng, nhỏ gọn nhưng “chất” off-road

(GLO)- Toyota Land Cruiser FJ 2026 chính thức ra mắt tại Thái Lan với giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng, sở hữu thiết kế gọn gàng, khung gầm bền bỉ cùng loạt công nghệ hỗ trợ địa hình đáng chú ý.

Toyota đã giới thiệu Land Cruiser FJ 2026 tại thị trường Thái Lan với mức giá từ 1.269.000 Baht (khoảng 1,016 tỷ đồng). Trong giai đoạn đầu, mẫu SUV này được ưu đãi giảm giá so với mức niêm yết ban đầu 1.289.000 Baht, áp dụng đến hết tháng 8/2026. Xe cũng được trưng bày tại Motor Show 2026, với mục tiêu đạt doanh số 5.000 xe ngay trong năm đầu tiên.

Land Cruiser FJ phát triển trên nền tảng IMV0 (mã dự án “500D”), sử dụng cấu trúc khung rời body-on-frame tương tự Toyota Hilux Champ, mang lại độ bền và khả năng off-road cao. Điểm đặc biệt nằm ở cấu hình trục cơ sở ngắn SSWB (Super Short Wheelbase), giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong đô thị nhưng vẫn giữ được khả năng chinh phục địa hình. So với Toyota Fortuner, mẫu xe này ngắn gọn hơn, dễ xoay trở trong không gian hẹp.

Về kích thước, xe dài 4.610 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.890 mm, trục cơ sở 2.580 mm. Khoảng sáng gầm 245 mm và khả năng lội nước 700 mm cho thấy rõ định hướng off-road, trong khi bán kính quay vòng chỉ 5,5 m vẫn đảm bảo sự linh hoạt khi đi phố.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng 2.7L mã 2TR-FE, sản sinh 166 mã lực và 245 Nm mô-men xoắn, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Xe còn có khóa vi sai cầu sau, hỗ trợ vận hành trên địa hình khó như bùn, cát hoặc đá gồ ghề.

Thiết kế ngoại thất của Land Cruiser FJ mang đậm tính thực dụng với hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau liên kết 4 điểm cùng lò xo cuộn, giúp xe ổn định trên nhiều loại địa hình. Xe sử dụng mâm 18 inch, lốp 265/60R18 kèm lốp dự phòng full-size, cùng các trang bị như đèn LED, đèn sương mù LED, bậc lên xuống và cửa hậu mở ngang.

Bên trong cabin, xe theo phong cách đơn giản, bền bỉ với tông màu đen chủ đạo. Trang bị gồm vô-lăng bọc da chỉnh 4 hướng, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống lọc không khí PM2.5. Hàng ghế sau có thể trượt, ngả và gập linh hoạt, giúp mở rộng khoang hành lý lên hơn 1.500 lít, phù hợp cho những chuyến đi dài.

Hệ thống giải trí ở mức đủ dùng với màn hình trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto cùng dàn âm thanh 6 loa, đúng với triết lý thực dụng của dòng xe.

Điểm nổi bật lớn của Land Cruiser FJ nằm ở hệ thống an toàn với gói Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và kiểm soát hành trình thích ứng. Ngoài ra, xe còn được trang bị camera 360 độ với chế độ “nhìn xuyên gầm”, cùng các công nghệ hỗ trợ địa hình như kiểm soát đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kiểm soát lực kéo.