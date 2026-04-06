Honda ra mắt “vua xe ga” bản mới: thiết kế retro sang như SH, giá từ 45 triệu đồng

(GLO)-Mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 vừa được Honda cho ra mắt phiên bản mới với loạt màu sắc và trang bị đáng chú ý. Xe có 3 phiên bản, giá quy đổi dao động từ khoảng 45–52 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc xe ga thời trang.

Hãng Honda thông qua liên doanh Astra Honda Motor (AHM) đã chính thức giới thiệu bản cập nhật mới cho mẫu xe tay ga Stylo 160, tập trung vào việc làm mới diện mạo nhằm bắt kịp xu hướng thiết kế hiện đại pha chất cổ điển (retro) đang được ưa chuộng tại Đông Nam Á.

Điểm nổi bật nhất nằm ở phiên bản ABS với màu Đỏ rượu vang (Special Burgundy), mang lại vẻ ngoài sang trọng và khác biệt. Xe được hoàn thiện với nhiều chi tiết tinh tế như yên hai tông màu, sàn để chân màu nâu sẫm, logo màu đồng và tay nắm sau đồng bộ. Các chi tiết mạ crôm đen ở thân xe và cụm đèn trước góp phần tăng thêm vẻ cao cấp.

Ngoài màu Special Burgundy, phiên bản ABS còn có thêm tùy chọn Xanh Hoàng gia (Royal Blue) và Nâu Hoàng gia (Royal Brown), đi kèm một số tinh chỉnh như hệ thống treo trước và tay dắt sau sơn đen, cụm đèn pha điểm xuyết màu bạc nổi bật hơn.

Ở phiên bản ABS, Honda bổ sung màu Glam White, nâng tổng số lựa chọn lên 3 gồm Glam White, Glam Black và Glam Beige. Phiên bản này có các chi tiết như hệ thống treo và tay dắt sau sơn bạc, logo Stylo được thiết kế theo hướng thanh lịch.

Theo đại diện AHM, việc bổ sung màu sắc mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự kết hợp giữa phong cách cá nhân và nét sang trọng khi sử dụng xe.

Về vận hành, Stylo 160 tiếp tục sử dụng động cơ 160cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ eSP+. Khối động cơ này cho công suất 11,3 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút – thuộc nhóm mạnh trong phân khúc xe ga thời trang.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe khoảng 45 km/lít (tương đương 2,22 lít/100 km), đi kèm bình xăng 5 lít và cốp chứa đồ dung tích 16,5 lít, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ, đèn xi-nhan tích hợp phía trước và đèn hậu LED hiệu ứng khói, mang lại diện mạo hiện đại. Các tiện ích đáng chú ý gồm hộc chứa đồ phía trước, ngăn giữa có nắp, cổng sạc USB Type-A, khóa thông minh Smart Key tích hợp báo động và móc treo đồ gập gọn.

Theo công bố, Stylo 160 có hai phiên bản ABS và CBS với tổng cộng 7 tùy chọn màu sắc. Giá bán phiên bản ABS Special Burgundy khoảng 52,6 triệu đồng, bản ABS tiêu chuẩn khoảng 50,2 triệu đồng, trong khi phiên bản CBS có giá từ khoảng 45,6 triệu đồng.

Việc liên tục cập nhật thiết kế và trang bị cho thấy Honda đang tăng tốc cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga phong cách – nơi yếu tố thẩm mỹ và cá tính ngày càng đóng vai trò quan trọng.