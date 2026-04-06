Honda ra mắt “vua xe ga” bản mới: thiết kế retro sang như SH, giá từ 45 triệu đồng

ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)-Mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 vừa được Honda cho ra mắt phiên bản mới với loạt màu sắc và trang bị đáng chú ý. Xe có 3 phiên bản, giá quy đổi dao động từ khoảng 45–52 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc xe ga thời trang.

Hãng Honda thông qua liên doanh Astra Honda Motor (AHM) đã chính thức giới thiệu bản cập nhật mới cho mẫu xe tay ga Stylo 160, tập trung vào việc làm mới diện mạo nhằm bắt kịp xu hướng thiết kế hiện đại pha chất cổ điển (retro) đang được ưa chuộng tại Đông Nam Á.

Điểm nổi bật nhất nằm ở phiên bản ABS với màu Đỏ rượu vang (Special Burgundy), mang lại vẻ ngoài sang trọng và khác biệt. Xe được hoàn thiện với nhiều chi tiết tinh tế như yên hai tông màu, sàn để chân màu nâu sẫm, logo màu đồng và tay nắm sau đồng bộ. Các chi tiết mạ crôm đen ở thân xe và cụm đèn trước góp phần tăng thêm vẻ cao cấp.

honda-stylo-160-1-1775284770341-1775284770891196673502-copy.jpg

Ngoài màu Special Burgundy, phiên bản ABS còn có thêm tùy chọn Xanh Hoàng gia (Royal Blue) và Nâu Hoàng gia (Royal Brown), đi kèm một số tinh chỉnh như hệ thống treo trước và tay dắt sau sơn đen, cụm đèn pha điểm xuyết màu bạc nổi bật hơn.

honda-stylo-160-2-1775284770341-1775284770886662092811-copy.jpg

Ở phiên bản ABS, Honda bổ sung màu Glam White, nâng tổng số lựa chọn lên 3 gồm Glam White, Glam Black và Glam Beige. Phiên bản này có các chi tiết như hệ thống treo và tay dắt sau sơn bạc, logo Stylo được thiết kế theo hướng thanh lịch.

honda-stylo-160-3-1775284770341-1775284770914721040613-copy.jpg

Theo đại diện AHM, việc bổ sung màu sắc mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự kết hợp giữa phong cách cá nhân và nét sang trọng khi sử dụng xe.

Về vận hành, Stylo 160 tiếp tục sử dụng động cơ 160cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ eSP+. Khối động cơ này cho công suất 11,3 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút – thuộc nhóm mạnh trong phân khúc xe ga thời trang.

66282628915688603419520375968553232863976875n-1775284770342-17752847708881572327857-copy.jpg

Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe khoảng 45 km/lít (tương đương 2,22 lít/100 km), đi kèm bình xăng 5 lít và cốp chứa đồ dung tích 16,5 lít, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ, đèn xi-nhan tích hợp phía trước và đèn hậu LED hiệu ứng khói, mang lại diện mạo hiện đại. Các tiện ích đáng chú ý gồm hộc chứa đồ phía trước, ngăn giữa có nắp, cổng sạc USB Type-A, khóa thông minh Smart Key tích hợp báo động và móc treo đồ gập gọn.

90241-honda-stylo-160-1706874659069-17068746591691573512561-1775284770341-17752847708891551261567-copy.jpg

Theo công bố, Stylo 160 có hai phiên bản ABS và CBS với tổng cộng 7 tùy chọn màu sắc. Giá bán phiên bản ABS Special Burgundy khoảng 52,6 triệu đồng, bản ABS tiêu chuẩn khoảng 50,2 triệu đồng, trong khi phiên bản CBS có giá từ khoảng 45,6 triệu đồng.

66469347015688603619520355156059911164795377n-1775284770342-17752847708851562922056-copy.jpg

Việc liên tục cập nhật thiết kế và trang bị cho thấy Honda đang tăng tốc cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga phong cách – nơi yếu tố thẩm mỹ và cá tính ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Toyota Yaris Cross 2027 lộ diện với loạt nâng cấp mới

Toyota Yaris Cross 2027 lộ diện với loạt nâng cấp mới

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Toyota Yaris Cross 2027 được cho là sẽ ra mắt trong năm tới, mang theo hàng loạt cải tiến về thiết kế, công nghệ và an toàn.Trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị ngày càng cạnh tranh đây được xem là bước đi chiến lược của Toyota nhằm duy trì sức hút sản phẩm

Toyota ra mắt SUV điện đô thị Urban Cruiser EV, giá gần 940 triệu đồng

Toyota ra mắt SUV điện đô thị Urban Cruiser EV, giá gần 940 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Toyota chính thức giới thiệu mẫu SUV điện Urban Cruiser EV tại Philippines với mức giá khởi điểm tương đương gần 940 triệu đồng. Mẫu xe hướng đến khách hàng đô thị, sở hữu tầm hoạt động ấn tượng cùng nhiều trang bị thực dụng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa tại Đông Nam Á.

Ducati Multistrada V2 S 2026 giá từ 679 triệu đồng tại Việt Nam: Nâng cấp toàn diện, đậm chất công nghệ cho dân mê xê dịch

Ducati Multistrada V2 S 2026 giá từ 679 triệu đồng tại Việt Nam: Nâng cấp toàn diện, đậm chất công nghệ cho dân mê xê dịch

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Phiên bản 2026 của Ducati Multistrada V2 S vừa ra mắt thị trường Việt Nam gây chú ý với loạt nâng cấp đáng giá từ động cơ, khung gầm đến công nghệ hỗ trợ lái, hướng tới trải nghiệm đường trường cao cấp và linh hoạt hơn cho người dùng.

Những mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất

Những mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất

Xe máy - Ô tô

Không tính xe thuần điện và hybrid cắm sạc (PHEV), dưới đây là những mẫu SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất theo bình chọn của tạp chí MotorTrend. Các mẫu xe được xếp hạng dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu ở điều kiện hỗn hợp.

null