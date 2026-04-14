Toyota bZ4X 2026 ra mắt Đông Nam Á: Mạnh hơn, pin lớn hơn, chạy 525 km, sạc nhanh 28 phút

(GLO)- Sau thời gian trì hoãn vì bài toán giá bán, Toyota bZ4X 2026 bản nâng cấp đã chính thức xuất hiện tại Đông Nam Á với loạt cải tiến đáng chú ý về động cơ, pin và khả năng sạc. Mẫu SUV điện của Toyota trở nên thực dụng, hiệu quả và cạnh tranh hơn trong phân khúc đang ngày càng đông đúc.

Sau một thời gian chờ đợi, phiên bản facelift của Toyota bZ4X đã được UMW Toyota Motor giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và chỉ phân phối với cấu hình dẫn động cầu trước, có giá niêm yết 220.000 RM (khoảng 1,45 tỷ đồng).

Lần trở lại này của bZ4X không chỉ mang ý nghĩa tái định vị trong phân khúc xe điện, mà còn đi kèm hàng loạt nâng cấp đáng giá về mặt kỹ thuật.

Đáng chú ý nhất là hệ truyền động được cải tiến, khi công suất tăng thêm 23 mã lực, đạt 227 mã lực, trong khi mô-men xoắn giữ ở mức 269 Nm. Pin NMC cũng được nâng cấp từ 71,4 kWh lên 73,1 kWh. Nhờ kết hợp với mô-tơ điện thế hệ mới có hiệu suất cao hơn, tầm hoạt động của xe tăng lên 525 km (WLTP), vượt xa con số 436 km của bản cũ.

Khả năng sạc tiếp tục là điểm được Toyota đầu tư mạnh. Xe vẫn hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% chỉ trong 28 phút. Đáng chú ý, bộ sạc AC đã được nâng cấp lên 22 kW, thay cho mức 6,6 kW trước đây, giúp rút ngắn thời gian sạc đầy xuống còn khoảng 2,2 giờ trong điều kiện lý tưởng.

Về thiết kế, Toyota tinh chỉnh nhẹ để tăng tính sang trọng và đồng bộ. Ngôn ngữ “đầu cá mập” vẫn được giữ lại, nhưng dải đèn LED ban ngày có tạo hình chữ C sắc nét hơn. Các chi tiết ốp vòm bánh xe bằng nhựa nhám gây tranh cãi trước đây đã được thay bằng nhựa đen bóng, giúp tổng thể xe trông liền mạch hơn.

Với chiều dài cơ sở 2.850 mm, bZ4X mang đến không gian nội thất rộng rãi, nằm giữa các đối thủ như BYD Atto 3 và Sealion 7 trong phân khúc SUV hạng C+.

Bên trong cabin, xe được thiết kế lại theo phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ Lexus. Trung tâm là màn hình cảm ứng 14 inch tích hợp điều khiển điều hòa, đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch đặt cao sau vô-lăng, giúp người lái dễ quan sát.

Danh sách trang bị tiện nghi gồm ghế trước chỉnh điện 8 hướng có thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống lọc không khí Panasonic nanoe X, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hai đế sạc không dây chuẩn Qi 15W.

Về an toàn, xe sở hữu gói Toyota Safety Sense đầy đủ với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Ngoài ra, xe còn có 8 túi khí (bao gồm túi khí trung tâm và túi khí đầu gối), camera 360 độ và camera hành trình trước/sau.

Tại Malaysia, Toyota bZ4X 2026 được bảo hành 5 năm không giới hạn km và bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km. Khách hàng có thể trả thêm 5.700 RM để nâng thời gian bảo hành pin lên 10 năm.

Những nâng cấp rõ rệt về tầm vận hành, tốc độ sạc và trang bị cho thấy Toyota đang nghiêm túc củng cố vị thế của mình trong cuộc đua xe điện ngày càng khốc liệt.