Suzuki eVitara thuần điện sắp mở bán ở Việt Nam, chạy 428 km/lần sạc

(GLO)- Một chiếc Suzuki eVitara vừa xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, cho thấy mẫu SUV thuần điện cỡ B này có thể đang hoàn tất những bước cuối trước khi ra mắt thị trường Việt Nam.

Về ngoại hình, chiếc Suzuki eVitara xuất hiện lần này có nhiều điểm tương đồng với xe trưng bày tại sự kiện ra mắt Suzuki Fronx hồi tháng 10-2025. Đây cũng là thời điểm mẫu xe điện này lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam, dù hãng xe Nhật Bản khi đó chưa công bố kế hoạch phân phối chính thức.

Suzuki eVitara thuộc phân khúc SUV cỡ B với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.275 x 1.800 x 1.635 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.700mm. Thông số này đặt mẫu xe ở mức tương đương một số đối thủ cùng tầm, trong đó có BYD Dolphin.

Suzuki eVitara thuần điện không còn lưới tản nhiệt truyền thống. Phần đầu xe được thiết kế kín, chỉ giữ lại hốc gió phía dưới để làm mát pin và hệ thống vận hành.

Xe sử dụng bộ mâm dạng kín nhằm cải thiện hiệu quả khí động học, trong khi tay nắm cửa sau được giấu trên cột C giúp tổng thể thân xe liền mạch hơn. Phía sau, cụm đèn LED kéo dài nối liền hai bên tạo điểm nhấn hiện đại.

Không gian nội thất mang phong cách mới, khác biệt hoàn toàn so với các dòng Vitara dùng động cơ đốt trong. Nổi bật là cụm màn hình kép cỡ lớn đặt liền khối trên táp lô.

Ngoài ra, xe sử dụng nhiều vật liệu bọc da ở ghế, tapi cửa và bảng táp lô. Khu vực trung tâm được bố trí gọn gàng với các nút chức năng và cần số dạng núm xoay - chi tiết thường thấy trên các mẫu xe điện hiện đại.

Về vận hành, Suzuki eVitara có hai cấu hình truyền động. Phiên bản từng xuất hiện tại Việt Nam sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu trước, cho công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn 190 Nm. Xe đi kèm bộ pin dung lượng 61 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 428 km sau mỗi lần sạc theo công bố của hãng.

Sự xuất hiện của Suzuki eVitara tại Hà Nội không chỉ là động thái thử nghiệm đơn thuần mà còn mở ra khả năng gia nhập phân khúc SUV điện cỡ B tại Việt Nam trong thời gian tới.

Khi thị trường xe điện ngày càng sôi động, một mẫu xe mang thương hiệu Nhật với cấu hình thực dụng và phạm vi hoạt động ổn định như eVitara hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý.