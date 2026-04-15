Xe thể thao Toyota GR Yaris 2026, công suất 300 mã lực, giá hơn 2,1 tỷ đồng

(GLO)- Toyota GR Yaris 2026 chính thức được mở bán tại thị trường Malaysia, tiếp tục khẳng định vị thế của một mẫu hatchback hiệu năng cao dẫn động 4 bánh trong phân khúc xe thể thao cỡ nhỏ.

Toyota GR Yaris 2026 tại Malaysia có 4 tùy chọn màu sắc gồm trắng ngọc trai, đỏ emotional red 2, đen precious black và xám kim loại precious metal

Khoang nội thất Toyota GR Yaris 2026 thiết kế vô lăng với hệ thống trợ lực lái điện (EPS) được tinh chỉnh. Các nút điều khiển cũng được bố trí lại theo hướng tách biệt rõ ràng, đặt gần cụm túi khí hơn và cách xa các nan vô lăng để tăng khả năng thao tác. Toàn bộ hệ thống nút bấm đều được trang bị đèn nền, giúp người lái dễ dàng sử dụng trong điều kiện thiếu sáng.

Hệ thống treo của GR Yaris 2026 cũng được nâng cấp với bộ giảm chấn được hiệu chỉnh lại, tiếp tục sử dụng cấu hình treo trước MacPherson và treo sau tay đòn kép. Sự thay đổi này giúp cải thiện khả năng kiểm soát thân xe cũng như độ ổn định khi vận hành trên đường phố.

Về vận hành, mẫu xe được trang bị bộ mâm hợp kim nhôm rèn 18 inch của BBS, đi kèm lốp hiệu suất cao Bridgestone Potenza Race kích thước 225/40R18. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp với đĩa phanh thông gió có rãnh, kết hợp kẹp phanh monoblock bốn piston phía trước và 2 piston phía sau, mang lại hiệu suất phanh mạnh mẽ và ổn định.

Toyota GR Yaris 2026 giữ nguyên hệ truyền động từ phiên bản trước với động cơ G16E-GTS 3 xi lanh tăng áp dung tích 1,6 lít. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 300 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm trong dải vòng tua từ 3.250-4.600 vòng/phút.

Hệ thống dẫn động 4 bánh trên GR Yaris 2026 cung cấp nhiều chế độ phân bổ mô-men xoắn, bao gồm chế độ Normal (60:40), Gravel (50:50) và Track, với khả năng điều chỉnh linh hoạt từ 60:40 đến 30:70 giữa cầu trước và cầu sau.

Phiên bản số tự động 8 cấp được bổ sung thêm tính năng hỗ trợ khởi động và bộ làm mát dầu hộp số, giúp tối ưu hiệu suất vận hành. Cả 2 phiên bản đều có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,2 giây và tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 230 km/h.

Về ngoại thất, Toyota GR Yaris 2026 được trang bị hệ thống đèn LED toàn diện, bao gồm đèn pha, đèn chạy ban ngày và đèn hậu. Xe sử dụng mái bằng sợi carbon (CFRP), ống xả kép thể thao và cần gạt mưa tự động.

Đồng thời, cả 2 phiên bản đều được tích hợp gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense với loạt tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo điểm mù và đèn pha tự động.

Ngoài ra, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bằng radar cũng được trang bị, với khả năng hoạt động toàn dải tốc độ trên phiên bản số tự động và giới hạn ở tốc độ cao trên bản số sàn.

Giá bán Toyota GR Yaris 2026 tại Malaysia từ 315.600 Ringgit (tương đương 2,103 tỷ đồng) cho phiên bản số sàn 6 cấp và 325.600 Ringgit (2,170 tỷ đồng) cho phiên bản số tự động 8 cấp.