Wuling Macaron 2026 nhận cọc tại Việt Nam, giá từ 269 triệu đồng

LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- Một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe điện cỡ nhỏ Wuling Macaron, đồng thời hé lộ thông số kỹ thuật và trang bị của xe. Theo thông tin ban đầu, mẫu xe này sẽ có hai phiên bản với sự khác biệt rõ rệt về tiện nghi và an toàn.

Theo thông tin từ đại lý, phiên bản 205 km không được trang bị màn hình phụ 8 inch, hệ thống giải trí chỉ dừng ở mức nghe nhạc qua USB, Bluetooth và FM, chưa hỗ trợ Apple CarPlay hay Android Auto. Xe sử dụng đèn halogen, gương chỉnh tay và có 2 loa phía trước. Một số trang bị cơ bản như 4 cửa gió điều hòa và cửa sổ chỉnh điện vẫn được duy trì.

Trong khi đó, phiên bản 300 km được bổ sung màn hình phụ 8 inch, nâng cấp lên đèn LED và sử dụng chìa khóa điện tử. Tuy nhiên, hệ thống giải trí vẫn chưa hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh.

Sự khác biệt tiếp tục thể hiện ở hệ thống phanh. Phiên bản 205 km sử dụng phanh đĩa phía trước và tang trống phía sau, đi kèm phanh tay cơ. Trong khi đó, bản 300 km nâng cấp lên phanh đĩa cho cả bốn bánh, tích hợp phanh tay điện tử và Auto Hold. Các công nghệ như cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp và kiểm soát lực kéo cũng chỉ có trên phiên bản cao hơn.

wuling-macaron-3.png

Cả hai phiên bản đều sử dụng mâm 13 inch, có ABS và EBD, hệ dẫn động cầu sau và lái trợ lực điện. Dung lượng pin lần lượt là 16,2 kWh và 25,1 kWh (loại LFP), cho tầm vận hành tương ứng 205 km và 300 km. Trọng lượng xe ở mức 780 kg và 845 kg, khoảng sáng gầm 120 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.190 mm.

Dù hãng chưa công bố giá chính thức, phía đại lý cho biết mức giá dự kiến là 269 triệu đồng cho bản 205 km và 329 triệu đồng cho bản 300 km. Cả hai phiên bản đều có cấu hình 5 cửa và được lắp ráp trong nước, tuy nhiên hiện chưa được đưa về đại lý.

Ngoài ra, khách hàng đặt mua ở thời điểm hiện tại sẽ được ưu đãi 12 triệu đồng tiền mặt, kèm theo bộ sạc 7 kW trị giá 13,5 triệu đồng. Với ưu đãi này, giá khởi điểm thực tế của Macaron mới từ khoảng 257 triệu đồng. Dự kiến, xe sẽ chính thức ra mắt và bắt đầu bàn giao tới khách hàng vào tháng 6-2026.

Làn sóng tài xế công nghệ chuyển sang xe điện để giảm chi phí, tăng thu nhập

Toyota Yaris Cross 2027 lộ diện với loạt nâng cấp mới

Toyota ra mắt SUV điện đô thị Urban Cruiser EV, giá gần 940 triệu đồng

