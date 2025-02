Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải Báo chí về công tác xây dựng Đảng

Dự và chỉ đạo chương trình hưởng ứng, triển khai các cuộc thi có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo hưởng ứng các cuộc thi. Ảnh: Đ.T

Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại tỉnh; thành viên Ban Tổ chức hưởng ứng các cuộc thi; Trưởng Ban Chỉ đạo 35 các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Trưởng Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 200 đại biểu là học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh.

Tại chương trình, đại diện Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy thông qua Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 24-2-2025 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy về thành lập Ban Tổ chức hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ X, năm 2025 trên địa bàn tỉnh gồm 10 đồng chí.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy làm trưởng ban; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban.

Thông tin tóm tắt kế hoạch, thể lệ Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025 và kế hoạch hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương tổ chức của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nêu rõ: Những năm qua, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị với sự tham gia của đội ngũ trí thức, báo chí, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua từng năm, các cuộc thi do Trung ương tổ chức ngày càng đổi mới, có sức lôi cuốn, thuyết phục hơn. Các tác phẩm dự thi đã định hướng và làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đảng và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; giúp cán bộ, đảng viên, người dân nhận thức đúng, hành động đúng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thông tin tóm tắt về kế hoạch, thể lệ cuộc thi và kế hoạch hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương tổ chức của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy. Ảnh: Đ.T

Hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương tổ chức, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 24-2-2025 hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ X, năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tác phẩm hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương tổ chức thuộc 4 loại hình: Báo (báo in và báo điện tử); tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử); phát thanh; truyền hình, video clip. Các tác phẩm phải phù hợp với thể lệ các cuộc thi do Trung ương tổ chức và tập trung phản ánh sinh động thực tiễn các vấn đề xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, mang nét riêng của địa phương.

Cụ thể, các tác phẩm tập trung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Kết luận số 89-KL/TW ngày 25-7-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tầm nhìn tư tưởng chỉ đạo chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về định hướng, mục tiêu phát triển đất nước; tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau 40 năm đổi mới đất nước và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và gợi mở các định hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh khá của khu vực miền Trung-Tây Nguyên; giới thiệu các mô hình điển hình, gương người tốt, việc tốt, cách làm hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và của hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Các đại biểu tham dự chương trình hưởng ứng các cuộc thi. Ảnh: Đ.T

Căn cứ yêu cầu của Trung ương, Ban Tổ chức quyết định phân bổ 301 tác phẩm chính luận có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động hưởng ứng đến hết ngày 20-6-2025.

Đối với các tác phẩm báo chí có nội dung về xây dựng Đảng, tổng số lượng phân bổ là 302 tác phẩm; thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động hưởng ứng đến hết ngày 25-9-2025.

Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho các tác phẩm xuất sắc vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945-10/12/2025). Những tác phẩm chất lượng sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn tham gia dự thi các cuộc thi do Trung ương tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình hưởng ứng các cuộc thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc xây dựng kế hoạch hưởng ứng các Cuộc thi do Trung ương tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng các tác phẩm tuyên truyền, lan tỏa tinh thần, quyết tâm, phản ánh các giải pháp, kết quả trong xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Nhà nước, chế độ, con đường phát triển mà Đảng, Nhân dân ta đã lựa chọn.

Từ đó, hình thành được nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của cấp ủy, đơn vị, địa phương; “phủ xanh” thông tin tích cực, tuyên truyền những đột phá, tư duy sáng tạo, mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề cập về bối cảnh: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIV của Đảng. Đây cũng là thời điểm cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng đang tập trung cao, quyết tâm lớn triển khai các quyết sách chiến lược, các chuyển đổi mang tính cách mạng. Đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và tỉnh, như: Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai, 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam…

Do đó, việc triển khai các cuộc thi đòi hỏi không chỉ đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về hình thức mà còn phải là một diễn đàn huy động đông đảo sự tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vừa nâng cao chất lượng các cuộc thi, đảm bảo tính thuyết phục, tính chiến đấu, bám sát những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Quang cảnh chương trình hưởng ứng các cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, việc hưởng ứng các cuộc thi là một trong những nhiệm vụ lớn của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy trong năm 2025, do đó đề nghị các cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa các cuộc thi; tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức, phóng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân nắm rõ chủ đề, những nội dung cơ bản, quan trọng trong kế hoạch và thể lệ các cuộc thi của Trung ương và kế hoạch hưởng ứng các cuộc thi của tỉnh; phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo hưởng ứng tham gia các Cuộc thi.

Thường trực cấp ủy cấp huyện chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, đôn đốc, hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương phát động, nhất là Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng, gợi mở các nội dung, vấn đề về công tác xây dựng Đảng; nhất là những điểm mới, các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp và tháo gỡ những “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy, đơn vị, địa phương là lực lượng tiên phong, đạt thành tích cao trong triển khai và tham gia cuộc thi qua các năm trước tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa hiệu quả và chất lượng trong lần tham gia này. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy xem xét, đưa việc tham gia hưởng ứng các cuộc thi thành một tiêu chí trong xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan: Hội Nhà báo tỉnh, Trường Chính trị, ngành Giáo dục và Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh cần sâu sát, thường xuyên đôn đốc, động viên cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia hưởng ứng các cuộc thi.

Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, đăng tải kế hoạch, thể lệ và các nội dung liên quan đến các cuộc thi nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức hưởng ứng cuộc thi cần làm tốt công tác hướng dẫn, chọn lọc các tác phẩm dự thi để gửi cho Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương. Nội dung tác phẩm cần phản ánh sinh động thực tiễn, có lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, luận điểm, luận cứ rõ ràng, luận chứng xác đáng, thuyết phục; tránh tuyên truyền, phổ biến, đấu tranh, phản bác một chiều. Đồng thời, cần quan tâm thỏa đáng đến hình thức, cách thức trình bày, thể hiện để phát huy cao nhất ưu thế của mỗi loại hình báo chí, truyền thông, bảo đảm tính sinh động, hiện đại, thuyết phục và độ lan tỏa cao.

“Với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, địa phương, cùng sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, việc hưởng ứng Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ X, năm 2025 sẽ gặt hái được nhiều thành công và đạt nhiều kết quả tốt đẹp”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng.