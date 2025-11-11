Hoài Nhơn: Người dân bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm phát hiện trong vườn nhà

Trước đó, ngày 9-11, ông Huỳnh Xuân Vương (SN 1981, khu phố Cửu Lợi Đông, phường Hoài Nhơn) phát hiện cá thể khỉ nặng khoảng 9-10 kg xuất hiện trong vườn nhà mình.
Nhận thấy đây là động vật rừng quý hiếm, ông Vương đã vây bắt và liên hệ với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn để bàn giao cho ngành chức năng.
Cá thể khỉ nói trên được xác định là khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.