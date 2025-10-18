Người dân Gia Lai giao nộp một cá thể trăn nặng khoảng 10 kg

(GLO)- Chiều 18-10, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao một cá thể trăn quý hiếm còn sống cho Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa để chăm sóc và chuyển giao cho cơ quan chuyên môn cứu hộ, tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, khi đang lái ô tô trên Quốc lộ 14, đoạn qua thôn Hàm Rồng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), anh Hoàng Quý Dương (SN 1975, trú tại Khu tập thể Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe tỉnh Gia Lai) phát hiện một cá thể trăn nặng khoảng 10 kg nằm giữa đường.

Công an phường Hội Phú bàn giao cá thể trăn cho Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa chăm sóc. Ảnh: N.D

Tưởng con trăn đã chết, anh Dương mang về thì phát hiện vẫn còn sống. Nhận thấy đây là động vật rừng thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm, anh Dương đã báo cho Công an phường Hội Phú đến kiểm tra và viết đơn tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng xử lý.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Hội Phú đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa để bàn giao cá thể trăn còn khỏe mạnh, phục vụ công tác chăm sóc và sớm tái thả về môi trường tự nhiên.