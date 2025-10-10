Các đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho đồng chí Thái Đại Ngọc trước sự chứng kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: N.H

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng và đồng chí Thái Đại Ngọc đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy, gồm các vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình tổ chức bộ máy, cán bộ của tỉnh; nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển. Ảnh: N.H

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Hồ Quốc Dũng cho rằng: Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo quốc phòng-an ninh; góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Thái Đại Ngọc cảm ơn những đóng góp to lớn của đồng chí Hồ Quốc Dũng. Ảnh: N.H

“Di sản quý nhất mà tỉnh Gia Lai có được đó chính là tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung một chí hướng trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chính tinh thần ấy đã giúp tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm (GRDP) duy trì ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ. Hình hài một tỉnh Gia Lai sau hợp nhất đang dần định hình rõ nét, với nhiều dự án trọng điểm được triển khai”-đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn những đóng góp của đồng chí Hồ Quốc Dũng đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai thời gian qua. Ảnh: N.H

Đồng chí Hồ Quốc Dũng tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng-an ninh... mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc mừng đồng chí Hồ Quốc Dũng đã được Trung ương tin tưởng giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực, nổi bật của cá nhân đồng chí Hồ Quốc Dũng đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Đồng chí Thái Đại Ngọc cam kết sẽ tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm quý báu, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển. Đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Hồ Quốc Dũng tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng và đồng chí Thái Đại Ngọc chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nêu rõ: Trong thời gian tới, Gia Lai sẽ tập trung vào các khâu đột phá, nhưng quan trọng là mọi chủ trương, chính sách của tỉnh đều hướng đến nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, tạo môi trường sống an toàn, văn minh và thân thiện.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cam kết xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao tính nêu gương của người đứng đầu; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển.