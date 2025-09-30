Tỏa sáng từ những điển hình tiên tiến

(GLO)- 4 gương mặt đại diện cho tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, hết lòng vì cộng đồng cùng hội tụ trong chương trình giao lưu “Tỏa sáng những điển hình tiên tiến” do Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổ chức.

Họ là minh chứng sinh động cho sức sống của phong trào thi đua yêu nước, để từ đó khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và ý chí vươn lên trong mỗi người.

Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Gia Lai những năm qua không chỉ hiện diện trong các nghị quyết, chương trình hành động mà được nuôi dưỡng từ chính đời sống thường ngày, những nghĩa cử nhỏ bé nhưng chan chứa tình người, những mô hình sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn. Và câu chuyện của 4 gương mặt tiêu biểu đại diện cho 4 lĩnh vực khác nhau đã khắc họa điều đó một cách rõ nét.

Gieo hạt mầm trách nhiệm, tử tế

Đại tá Rơ Mah Tuân-Phó Chính ủy BĐBP tỉnh khiến khán phòng lặng đi khi kể về những đứa trẻ trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Từ năm 2016, những người lính Biên phòng đã trích lương, phụ cấp để mỗi đơn vị, mỗi chiến sĩ “nâng bước” 1-2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua gần 10 năm kiên trì thực hiện chương trình, hơn 100 em được tiếp sức, trong đó, 25 em đã bước chân vào giảng đường đại học, cao đẳng. Hiện còn 77 em được đỡ đầu, kể cả 4 học sinh người Campuchia.

Chương trình giao lưu “Tỏa sáng những điển hình tiên tiến”. Ảnh: An Phương

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, những người lính quân hàm xanh còn làm người anh, người cha để tư vấn, định hướng, chăm lo sức khỏe cho các em. Với Đại tá Tuân, ký ức không bao giờ phai là lần gặp một cháu bé bị xâm hại đến 2 lần đang tạm trú tại Trung tâm Bảo trợ tổng hợp Gia Lai.

“Tôi không cầm được nước mắt nên sau đó đã về bàn với anh em, quyết định hỗ trợ em đến năm 2023, mỗi tháng 800 nghìn đồng, để em có thể đủ điều kiện hòa nhập cộng đồng”-Đại tá Tuân xúc động nhớ lại.

Khởi đầu từ xã Cát Khánh (Bình Định cũ), mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo” do BĐBP tỉnh Bình Định (cũ) xây dựng đã phát triển thành đề án cấp tỉnh, giúp đỡ hơn 750 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền hơn 800 triệu đồng.

Khi 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định sáp nhập, mô hình từ biên giới biển đã vươn lên vùng biên giới đất liền, trở thành sợi dây kết nối quân-dân bền chặt. “Đó là hành động tri ân của chiến sĩ biên phòng đối với nhân dân đã chở che, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”-Đại tá Tuân chia sẻ.

Trên lĩnh vực y tế, bác sĩ Nguyễn Thanh Triết-Thầy thuốc Ưu tú, Giám đốc Bệnh viện Mắt Gia Lai đã dành trọn tâm huyết hơn 30 năm để mang lại ánh sáng cho hàng vạn bệnh nhân.

Ông là người đặt nền móng cho nhiều nghiên cứu, ứng dụng khoa học mới trong phòng chống mù lòa, đặc biệt ở trẻ em. “Lòng yêu nghề, trách nhiệm đem lại ánh sáng cho người dân là động lực thôi thúc tôi làm việc”-ông nói.

Trong giai đoạn khó khăn, bác sĩ Triết đã vận động sự hỗ trợ của bạn bè, tổ chức quốc tế để nâng cao trình độ chuyên môn, đem những kỹ thuật tiên tiến về phục vụ nhân dân. Ông liên tục nghiên cứu, đổi mới sáng tạo để chăm sóc mắt cho người dân, phòng-chống mù lòa bền vững và hiệu quả.

Bệnh viện Mắt Gia Lai dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Triết là đơn vị tiên phong ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ để phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường - nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Không dừng lại ở đó, ông cùng đồng nghiệp đang nghiên cứu xây dựng phần mềm AI của riêng Bệnh viện Mắt Gia Lai để áp dụng vào công tác điều trị, chăm sóc người mắc các bệnh về mắt…

Rẽ hướng từ ngành xây dựng sang nông nghiệp, anh Tô Vũ Thành Tín (34 tuổi, ở xã Vạn Đức), đại diện cho nông dân thời đại mới, đã kể về hành trình vượt qua nhiều thất bại để theo đuổi mô hình nuôi chim trĩ và ong dú.

Thành công đã đến từ chính niềm đam mê, quyết tâm không bỏ cuộc. Mô hình mang lại thu nhập từ 1 tỷ đồng năm 2020 lên 1,8 tỷ đồng cuối năm 2024. Các sản phẩm từ mô hình đạt chứng nhận OCOP, được thị trường ưa chuộng.

Mang đến không khí khác biệt cho trường quay là chị H’Uyên Niê-Phó Ban quản lý Làng du lịch cộng đồng làng Kép 2 (xã Ia Ly). Từ tình yêu đối với văn hóa Jrai, chị khởi xướng mô hình du lịch cộng đồng gắn với nghề dệt thổ cẩm.

“Nhìn những khung dệt, họa tiết từ bàn tay các bà, các mẹ, tôi thấy tiếc nếu để mai một. Tôi vận động bà con thành lập CLB dệt, rồi kết nối với bạn bè, các hiệp hội để phát triển du lịch cộng đồng”-chị kể.

Từ những bước đi nhỏ, mô hình đã tạo thu nhập cho nhiều hộ gia đình, khơi dậy niềm tự hào văn hóa dân tộc. Với chị, phát triển du lịch cộng đồng bền vững không chỉ là kinh tế, mà còn là trách nhiệm giữ gìn bản sắc.

"Giữ lửa" phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ kể lại hành trình cống hiến, các điển hình còn chia sẻ quan điểm về thi đua yêu nước và khát vọng của thế hệ hôm nay.

Đại tá Rơ Mah Tuân nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua yêu nước là nhằm tạo nguồn lực mạnh mẽ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mang lại hạnh phúc cho nhân dân”.

Ông cho rằng, với lực lượng Bộ đội Biên phòng, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ biên giới, việc xây dựng những mô hình gắn với đời sống nhân dân chính là cách thiết thực để gắn bó máu thịt quân-dân, cũng là hành động tri ân đồng bào.

Cũng nhắc nhớ về lời Bác Hồ dạy “Công việc hằng ngày là nền tảng của thi đua”, anh Tô Vũ Thành Tín tâm niệm: “Tôi sẽ không ngừng đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, đưa ra thị trường những sản phẩm bền vững. Đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng mô hình”.

Khán giả tại buổi giao lưu gửi câu hỏi đến các điển hình tiên tiến. Ảnh: An Phương

Ở phần đối thoại với khán giả, sinh viên Nguyễn Thị Trang Đài (Trường CĐ Y tế Gia Lai) đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Thanh Triết: "Thế hệ trẻ cần chuẩn bị hành trang gì để tiếp nối tinh thần cống hiến?".

Bác sĩ Triết trả lời: “Thế hệ trẻ có nhiều thuận lợi hơn: Sự quan tâm của Đảng, hệ thống đào tạo ngày càng hoàn thiện, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo mở ra nhiều hướng đi mới. Nhưng tri thức và công nghệ chỉ là điều kiện cần. Yếu tố quyết định vẫn là lòng yêu nghề và tinh thần cống hiến”.

Khán giả Hồ Thị Quyên lại đặt câu hỏi cho anh Tín về việc vì sao học hành bài bản mà anh lại chọn nông nghiệp. Anh chân thành chia sẻ: “Nghề nông giúp tôi tròn chữ hiếu với cha mẹ, lo cho gia đình và tạo ra sản phẩm hữu ích. Tôi chưa bao giờ hối tiếc khi chọn nghề nông để xây dựng tương lai”.

Trước câu hỏi: "Làm sao để phát triển du lịch cộng đồng bền vững, khơi dậy ý thức giữ gìn bản sắc ở thế hệ trẻ?", chị H’Uyên Niê gửi gắm thông điệp: “Thanh niên sinh ra từ làng, yêu bản sắc của mình sẽ là người quảng bá hiệu quả nhất. Mong bạn trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số biết yêu, giữ gìn và lan tỏa văn hóa truyền thống đến thế giới”.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Trung Định (thứ 3 từ phải sang) cùng Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa cho 4 điển hình tiên tiến. Ảnh: An Phương

4 gương mặt, 4 lĩnh vực nhưng chung một điểm: Tinh thần trách nhiệm với sứ mệnh được trao truyền, tình yêu nghề, khát vọng cống hiến. Họ chính là những ngọn lửa lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy niềm tin và tự hào để Gia Lai thêm vững bước trên chặng đường phát triển mới.