Gia Lai: Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K76B.28 hệ không tập trung

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Sáng 24-9, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K76B.28 hệ không tập trung, khóa học 2025-2027.

Dự lễ khai giảng có PGS.TS Lê Văn Đính-Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

ngay-sau-le-khai-giang-cac-hoc-vien-da-bat-dau-cac-chuyen-de.jpg
Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã bắt đầu khóa học. Ảnh: A.H

Trong 18 tháng, học viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Triết học Mác-Lênin; Kinh tế chính trị; Tôn giáo và tín ngưỡng; Khoa học lãnh đạo; Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý cùng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý…

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Lê Văn Đính nhấn mạnh: Với 19 môn học và nhiều chuyên đề ngoại khóa, học viên cần phát huy tính chủ động trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện để hoàn thành tốt khóa học.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

Tin tức

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

Chính trị

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

Tin tức

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Pháp luật

(GLO)- Ngày 30-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, khu vực 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường An Nhơn Đông và Đoàn cơ sở phường An Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho 250 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường.

