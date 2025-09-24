Gia Lai: Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K76B.28 hệ không tập trung

Dự lễ khai giảng có PGS.TS Lê Văn Đính-Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
Trong 18 tháng, học viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Triết học Mác-Lênin; Kinh tế chính trị; Tôn giáo và tín ngưỡng; Khoa học lãnh đạo; Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý cùng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý…
Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Lê Văn Đính nhấn mạnh: Với 19 môn học và nhiều chuyên đề ngoại khóa, học viên cần phát huy tính chủ động trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện để hoàn thành tốt khóa học.