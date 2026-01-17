Dự án mở rộng Khu công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2: Nhanh chóng giải phóng mặt bằng

(GLO)- Nhờ sự cộng hưởng giữa năng lực của chủ đầu tư, tinh thần trách nhiệm của chính quyền phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) và sự đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Khu công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2 được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Đảm bảo công khai, minh bạch

Dự án mở rộng Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa giai đoạn 2 tại phường An Nhơn Nam có diện tích 50,28 ha, bao gồm 36,2 ha đất nông nghiệp và hơn 14 ha đất ở, đất vườn với 247 hộ dân cần thu hồi đất để bàn giao cho Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ thu hút đầu tư.

Nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù, tiến hành thu hoạch cây trồng để bàn giao đất cho địa phương. Ảnh: T.Sỹ

Nhận thức rõ việc nhanh chóng giải phóng mặt bằng (GPMB) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) sớm đầu tư xây dựng hạ tầng KCN đồng bộ, tăng sức cạnh tranh, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa đã thuê đơn vị tư vấn tiến hành cắm mốc và trích đo vẽ bản đồ địa chính toàn bộ diện tích cần giải phóng mặt bằng (GPMB) chuyển giao cho địa phương, làm cơ sở cho việc đo đạc, kiểm kê đất đai.

UBND phường An Nhơn Nam cũng thể hiện quyết tâm cao ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông qua việc thành lập hội đồng và tổ công tác GPMB, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo mọi khâu đều được vận hành trơn tru.

Xác định công tác tư tưởng là chìa khóa của mọi thành công, phường An Nhơn Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc mở rộng KCN đối với sự phát triển KT-XH của địa phương. Đồng thời, phường tổ chức họp dân, công bố quy hoạch, công khai thông tin về diện tích, bảng giá đất và quy định của Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, GPMB.

Phường cũng đã chuẩn bị sẵn khu tái định cư có đầy đủ hạ tầng thiết yếu để bố trí đất ở cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng. Khu tái định cư này cách QL 19 hơn 100 m, thuận lợi cho việc đi lại, kinh doanh buôn bán của người dân, đảm bảo nơi ở mới ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Bên cạnh đó, phường An Nhơn Nam cũng mời các tổ chức, cá nhân trực tiếp đến hiện trường để phối hợp đo đạc, kiểm đếm diện tích đất, cây cối, hoa màu và vật kiến trúc trên đất tại vùng quy hoạch, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, hạn chế những vấn đề phát sinh.

Lãnh đạo phường thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe nhằm giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân. Người dân địa phương đồng thuận cao với cách tiếp cận, xử lý công việc đầy trách nhiệm của chính quyền nên đã phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện kiểm kê, xác nhận nguồn gốc, giá trị tài sản.

Hiệu quả tích cực

Ông Phan Trường Lưu - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý phường An Nhơn Nam - cho biết: “Chúng tôi đã kiểm kê xong toàn bộ diện tích nằm trong phạm vi mở rộng KCN, trình UBND phường duyệt phương án đền bù 3 đợt theo hình thức cuốn chiếu; thông báo đến chủ đầu tư KCN Nhơn Hòa và các hộ dân biết về số tiền bồi thường, hỗ trợ; đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp với địa phương tổ chức chi trả tiền đền bù cho dân để thu hồi, giao - nhận đất. Tất cả vấn đề liên quan đến công tác đền bù, GPMB, tái định cư đều được công khai để người dân biết, cùng phối hợp thực hiện và giám sát”.

Cán bộ Ban Quản lý phường An Nhơn Nam và gia đình ông Nguyễn Văn Hà (tổ dân phố Đông Bình) rà roát lại công trình kiến trúc trên đất để nhận bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: T.Sỹ

Dựa trên các phương án đền bù của chính quyền địa phương, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa đã triển khai công tác bồi thường cho các tổ chức, hộ gia đình có đất ở, đất sản xuất nông nghiệp nằm trong phạm vi của dự án.

Đến nay, DN đã phối hợp với chính quyền địa phương chi trả tiền bồi thường 2 đợt với số tiền hơn 4,1 tỷ đồng cho 66 hộ dân và 1 tổ chức; diện tích đất thu hồi cả 2 đợt là 35,8 ha.

“Chúng tôi đang tập trung chi trả tiền bồi thường đợt 3 trên diện tích hơn 14 ha đất ở và đất vườn cho các hộ còn lại với số tiền khoảng 146 tỷ đồng. Mục tiêu của Công ty là hoàn tất công tác bồi thường trước Tết Nguyên đán 2026 để sớm bắt tay vào việc đầu tư xây dựng hạ tầng” - ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc Công ty - cho biết.

Là một trong những hộ dân nhận tiền đền bù, bàn giao đất, ông Trương Thái Cường (tổ dân phố Đông Bình) chia sẻ: “Tôi thống nhất cao với chủ trương thu hồi đất để đầu tư phát triển KCN. Hơn nữa, giá cả bồi thường hợp lý, cách làm của DN và chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của dân nên tôi đã nhận tiền bồi thường và bàn giao 1,93 ha đất cho địa phương”.

Ông Lê Hoài An - Chủ tịch UBND phường An Nhơn Nam - khẳng định: Quan điểm xuyên suốt của địa phương là phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để giải quyết tức thời các vướng mắc phát sinh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người dân ở mức cao nhất. Ngoài ra, phường cũng lên phương án tái định cư cho 132 hộ có nhà nằm trong phạm vi phải giải tỏa trắng, đảm bảo công bằng, minh bạch.