Tạm ngưng hiệu lực của Nghị định số 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15-4

H.M (Theo Chính phủ, VTVnews)

(GLO)- Theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP, nhằm tháo gỡ vướng mắc, giải tỏa tình trạng ùn tắc hàng hóa tại một số cửa khẩu, Chính phủ tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP đến hết ngày 15-4-2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Sau chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc khẩn trương của các bộ, ngành, tình trạng ùn tắc hàng hóa tại một số cửa khẩu cơ bản được tháo gỡ. Ảnh: NNMT

Theo đó, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26-1-2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27-1-2026 của Chính phủ về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm cho đến hết ngày 15-4-2026; các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16-4-2026.

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2-2-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46 về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Theo Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 (Chi cục Hải quan khu vực II), cập nhật đến hết tuần qua, lượng container tồn đọng tại cảng do vướng thủ tục liên quan Nghị định 46, hàng tồn do chưa làm kịp thủ tục, hàng vi phạm, khai báo sai… là hơn 1.200 container.

