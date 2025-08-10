Gia Lai hôm nay 10-8: Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Quần thể khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê là Di sản thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau:; Phát triển du lịch gắn bảo tồn Vườn quốc gia Kon Ka Kinh; Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Quần thể khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê là Di sản thế giới; Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Ia Rsai ra quân trồng 10.000 cây xanh.