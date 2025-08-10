Danh mục
Gia Lai hôm nay
Gia Lai hôm nay 10-8: Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Quần thể khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê là Di sản thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau:; Phát triển du lịch gắn bảo tồn Vườn quốc gia Kon Ka Kinh; Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Quần thể khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê là Di sản thế giới; Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Ia Rsai ra quân trồng 10.000 cây xanh.
Phát triển du lịch gắn bảo tồn Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

05:05

Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Quần thể khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê là Di sản thế giới

06:55

Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

08:22

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa thử nghiệm thiết bị AI chẩn đoán bệnh da liễu

09:57

Gia Lai: Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

11:38

Tập huấn công tác đăng ký kinh doanh cho cán bộ, công chức các xã, phường phía Tây Gia Lai

12:42

Ia Rsai ra quân trồng 10.000 cây xanh

13:34

Bắt đối tượng đe dọa thiếu niên ở nhà một mình để cướp điện thoại

