(GLO)- Chiều 15-4, tại hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ ra mắt và bốc thăm Giải bóng đá Ngoại hạng Gia Lai-Bình Định lần thứ 1 năm 2026.

Quang cảnh lễ ra mắt và bốc thăm Giải bóng đá Ngoại hạng Gia Lai-Bình Định lần thứ 1 năm 2026. Ảnh: BTC

Giải đấu quy tụ khoảng 150 cầu thủ của 6 đội bóng phong trào đến từ Gia Lai, Bình Định (cũ) và Quảng Ngãi, gồm: FC Trung Phong Mang Yang, FC Ngọc Nghĩa, FC Anh Hai, FC Quảng Cáo Trần Gia, FC Group và FC Bãi Biển. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành họp báo, bốc thăm và xếp lịch thi đấu.

Theo đó, giải được tổ chức theo thể thức sân 7 người. 6 đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết; các đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết để xác định nhà vô địch.

Dự kiến, lễ khai mạc và trận đấu mở màn sẽ diễn ra vào chiều 18-4 tại sân bóng đá Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam). Trận chung kết được tổ chức ngày 26-4.

Giải đấu được kỳ vọng tạo bước đột phá trong việc phát triển bóng đá 7 người tại địa phương, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đội bóng, qua đó thúc đẩy phong trào bóng đá phát triển.