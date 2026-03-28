Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hành trình về nguồn tại xã Krong

MINH NHẬT
(GLO)- Ngày 27-3, Tỉnh đoàn tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Gia Lai và Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962 - 1975 (ở xã Krong).

Đồng chí Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Tại Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Tỉnh đoàn đã dâng hương, dâng hoa trước bia di tích; đồng thời tham quan, tìm hiểu công trình số hóa dữ liệu khu di tích; trồng cây xanh trong khuôn viên khu di tích.

Tỉnh đoàn tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Tiếp đó, đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962 - 1975.

Đồng thời, Tỉnh đoàn đã khánh thành công trình sửa chữa, cải tạo các hạng mục tại Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai. Dự án bao gồm các hạng mục: xây mới nhà vệ sinh, tu bổ hệ thống cột nhà rông, tráng xi măng nền khuôn viên bia di tích. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 200 triệu đồng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa từ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác của Tỉnh đoàn tặng 20 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Krong. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Tỉnh đoàn đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Krong.

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ Gia Lai trong việc tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Các nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai lắp đèn điện cho công trình "Thắp sáng đường quê" cho buôn Ngôl. Ảnh: Hoàng Hoài

"Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương": Thắm tình kết nghĩa

(GLO)- Chương trình "Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương" không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Ngày 21-3, tại xã biên giới Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình "Tháng Thanh niên", "Tháng Ba biên giới", gắn với Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam.

