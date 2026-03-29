Đoàn xã Ia Hrú tổ chức hành trình về nguồn tại di tích chiến thắng Plei Ring

CHU HẰNG
(GLO)- Ngày 28-3, Đoàn xã Ia Hrú đã tổ chức hành trình về nguồn tại di tích "Địa điểm Chiến thắng Plei Ring".

Tại di tích "Địa điểm Chiến thắng Plei Ring", đoàn viên thanh niên đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang.

Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Ảnh: Chu Hằng

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn xã Ia Hrú đã khánh thành công trình thanh niên “Số hóa di tích địa điểm chiến thắng Plei Ring” và tham gia hoạt động số hóa di tích, quét mã QR để tìm hiểu thông tin về hình ảnh, lịch sử địa điểm và các tư liệu liên quan đến di tích, giúp người dân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu.

Đoàn viên thanh niên quét mã QR để tìm hiểu thông tin lịch sử. Ảnh: Chu Hằng

Di tích lịch sử “Địa điểm chiến thắng Plei Ring” có diện tích 10.000 m2. Đây là nơi ghi dấu trận đánh giữa Trung đoàn 803 của ta với Binh đoàn cơ động 100 (GM.100) của thực dân Pháp vào ngày 21-3-1954. Trận đánh đã làm tiêu hao một lượng lớn sinh lực địch.

Chiến thắng này đã tạo tiền đề để Trung đoàn 96 của ta chính thức xóa sổ Binh đoàn cơ động 100 trong trận phục kích tại Đak Pơ (ngày 24-6-1954) làm nên chiến thắng Đak Pơ lẫy lừng.

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

(GLO)- Tháng Thanh niên tại Gia Lai thêm sôi động với hội trại truyền thống được tổ chức Đoàn triển khai có chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, “Khát vọng tuổi trẻ”… Hội trại đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của ĐVTN được lan tỏa mạnh mẽ.

