“Vườn ươm thanh niên”: Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Tự thu lượm hạt giống rồi đem gieo trồng, chăm sóc và nhân rộng, mô hình “Vườn ươm thanh niên” do Đoàn cơ sở Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) triển khai không những tiết kiệm chi phí mua cây giống mà còn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động và Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh” giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an thị xã đã tích cực tham gia các hoạt động trồng cây xanh do địa phương phát động.

Tuy nhiên, trên thực tế, các nguồn tài trợ cây xanh được phân bổ về địa phương không nhiều. Quá trình vận chuyển cũng khiến chất lượng cây giống bị ảnh hưởng, khí hậu, thổ nhưỡng thay đổi là nguyên nhân khiến tỷ lệ cây sống không cao.

Với mong muốn có nguồn cây giống phủ xanh khuôn viên trụ sở, đặc biệt là trụ sở Công an các xã, phường mới được xây dựng, tháng 3-2024, Đoàn cơ sở Công an thị xã ra mắt mô hình “Vườn ươm thanh niên” nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tận dụng bãi đất trống ngay tại trụ sở Công an thị xã, ĐVTN đơn vị thu gom hạt giống về ươm các giống cây như: giáng hương, trắc, đinh lăng, xoài mủ, đu đủ…

Anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi Đoàn Cảnh sát điều tra (Công an thị xã Ayun Pa) cho biết: Mô hình được triển khai thí điểm cách đây 2 năm bằng hạt giống cây giáng hương, trắc. Nhận thấy tỷ lệ hạt giống nảy mầm cao, cây sinh trưởng, phát triển tốt, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công an thị xã quyết định nhân rộng mô hình. Hiện tại, vườn ươm cây giống đã phát triển lên 1.000 bầu với đủ loại cây lấy gỗ, ăn quả, thảo dược...

Chia sẻ về lý do chọn các loại cây như hương, trắc, xoài mủ để nhân giống, anh Toàn cho hay: “Hiện trên thị trường không bán các loại cây giống này. Vì vậy, chọn các loại cây này ươm giống là cách để bảo tồn các loài cây gỗ quý hiếm cũng như cây trái đặc sản vùng thung lũng Cheo Reo”.

Để cây giống sinh trưởng, phát triển, ĐVTN trong đơn vị góp kinh phí mua lưới, khung sắt làm mái che và bầu nhựa ươm hạt giống. Đất trồng cây trộn với vỏ trấu, phân chuồng ủ mục, đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây phát triển. Hàng ngày, ĐVTN luân phiên chăm sóc vườn ươm.

Sau 4 tháng xuống giống, tỷ lệ hạt nảy mầm cây giáng hương, trắc đạt khoảng 50%; các loại cây còn lại đạt khoảng 70-80%. Dự kiến khoảng 1-2 tháng nữa, cây giống có thể được đưa đi trồng đại trà.

Theo kế hoạch, số cây giống này sẽ được trồng tại khuôn viên trụ sở cơ quan và một số trụ sở Công an xã, phường vừa xây dựng. Sau khi phủ xanh khuôn viên các đơn vị, chúng tôi tiếp tục nhân rộng bán lại với giá ưu đãi để gây quỹ Đoàn.

Theo anh Nguyễn Chất-Bí thư Đoàn cơ sở Công an thị xã, ưu điểm lớn nhất của mô hình “Vườn ươm thanh niên” là tận dụng được nguồn hạt giống tại chỗ để gieo trồng nên tiết kiệm chi phí mua cây giống, công vận chuyển. Cây giống ngay từ khi nảy mầm đã thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên chất lượng đảm bảo, khi trồng ra môi trường tỷ lệ sống cao.

Mô hình này không chỉ giúp ĐVTN trau dồi thêm kiến thức về nông nghiệp, lâm nghiệp mà còn đem lại niềm vui sau những giờ làm việc căng thẳng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng khuôn viên cơ quan xanh-sạch-đẹp.

“Hiệu quả bước đầu của mô hình là động lực để tuổi trẻ Công an thị xã tiếp tục mở rộng diện tích, quy mô vườn ươm cũng như đa dạng các loại cây giống; qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc tạo sự cân bằng môi trường sinh thái”-anh Chất kỳ vọng.

Anh Nguyễn Đức Huy-Bí thư Thị Đoàn Ayun Pa-cho hay: Nhiệm kỳ 2019-2024, các tổ chức cơ sở Đoàn tại thị xã đã trồng được 5.000 cây xanh các loại. Nguồn cây giống do các cấp, các ngành, chính quyền địa phương phân bổ về đơn vị, quá trình vận chuyển cũng như điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt nên tỷ lệ cây sống không cao.

Từ thực tế đó và trong điều kiện nguồn kinh phí hoạt động của Đoàn hạn hẹp, mô hình “Vườn ươm thanh niên” là cách làm hay, sáng tạo giúp Đoàn cơ sở Công an thị xã chủ động được nguồn cây giống phủ xanh các tuyến đường, khuôn viên cơ quan, đơn vị.

Thành công của mô hình tạo tiền đề để Đoàn Thanh niên các xã, phường nhân rộng; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của ĐVTN và cộng đồng cũng như đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.