Cơ thủ Nguyễn Thanh Hoài và Nguyễn Văn Thuận giành huy chương vàng môn Billiards

(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, môn Billiards trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 đã bế mạc vào chiều 9-7.

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Môn Billiards thu hút 120 cơ thủ đến từ 52 xã, phường và các đơn vị Công an, Quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài ở 2 nội dung gồm Carom 1 băng và Carom 3 băng.

Ở nội dung Carom 1 băng, các cơ thủ thi đấu 80 điểm/25 lượt cơ; riêng bán kết và chung kết thi đấu 100 điểm/25 lượt cơ. Nội dung Carom 3 băng thi đấu 30 điểm/40 lượt cơ; tứ kết và bán kết 35 điểm/40 lượt cơ; chung kết 40 điểm đồng lượt cơ.

Trong thời gian tranh tài tại Câu lạc bộ Titan Billiards Center (109 Lê Duẩn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), các cơ thủ đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, với những đường cơ chính xác, những pha xử lý kỹ thuật cùng bản lĩnh thi đấu.

Ở trận chung kết Carom 1 băng diễn ra chiều 9-7, hai cơ thủ Nguyễn Thanh Hoài (phường An Nhơn) và Nguyễn Đình Lưu (phường Pleiku) đã tạo nên màn so tài kịch tính. Phát huy phong độ ổn định và bản lĩnh ở những lượt cơ quyết định, cơ thủ Nguyễn Thanh Hoài đã giành chiến thắng với tỷ số 100-85, qua đó đoạt huy chương vàng (HCV) nội dung Carom 1 băng.

Trận chung kết Carom 3 băng, cơ thủ Nguyễn Văn Thuận (xã Ia Dom) đánh bại Huỳnh Trọng Toàn (xã Ia Sao) với tỷ số 40-35 để giành HCV.

Ban tổ chức trao huy chương cho các cơ thủ đạt thành tích cao nội dung Carom 3 băng. Ảnh: R.H

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao bộ huy chương cho các cơ thủ đạt thành tích cao.

Ở nội dung Carom 1 băng, cơ thủ Nguyễn Thanh Hoài (phường An Nhơn) giành HCV. Cơ thủ Nguyễn Đình Lưu (phường Pleiku) giành huy chương bạc (HCB); hai cơ thủ Nguyễn Quốc Thắng (đơn vị Công an) và Nguyễn Hữu Nhiệm (xã Ân Tường) cùng nhận huy chương đồng (HCĐ).

Ở nội dung Carom 3 băng, HCV thuộc về cơ thủ Nguyễn Văn Thuận (xã Ia Dom). Cơ thủ Huỳnh Trọng Toàn (xã Ia Sao) đoạt HCB; hai cơ thủ Huỳnh Văn Thắng (xã Phù Cát) và Dương Minh Luyện (phường Hoài Nhơn) cùng giành HCĐ.