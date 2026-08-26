Gia Lai: Bắt đối tượng trốn truy nã lẩn trốn trên vùng biển Đà Nẵng

(GLO)- Công an phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công Võ Văn Việt (SN 1989, trú tại địa phương) - đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản khi đang lẩn trốn trên biển.

Qua kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1 đến ngày 3-11-2025, Võ Văn Việt đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Hoài Nhơn Đông. Lợi dụng sơ hở của người dân khi vắng nhà hoặc không khóa cửa cẩn thận, đối tượng đã đột nhập để lấy trộm tài sản.

Đối tượng Võ Văn Việt tại Cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Giang

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Việt. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý, buộc Cơ quan Cảnh sát Điều tra phải ra quyết định truy nã.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Võ Văn Việt xin làm việc trên các tàu cá, lênh đênh làm việc ngoài xa bờ và kiên quyết không lên bờ.

Đầu tháng 8-2026, qua công tác nắm địa bàn và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Công an phường Hoài Nhơn Đông phát hiện Việt đang lẩn trốn trên các tàu thu mua thủy hải sản tại vùng biển thuộc TP. Đà Nẵng. Đơn vị đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương để đón lỏng, vây bắt.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 25-8, Tổ công tác Công an phường Hoài Nhơn Đông đã áp sát, khống chế và bắt giữ thành công Võ Văn Việt khi đối tượng đang di chuyển tại khu vực vùng biển ngoài khơi thuộc phường Sơn Trà (TP. Đà Nẵng). Công an phường đã di lý đối tượng về địa phương an toàn ngay trong ngày.

Hiện Công an phường Hoài Nhơn Đông đang xử lý đối tượng nghiêm minh theo quy định của pháp luật.