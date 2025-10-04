Nam sinh lớp 8 bỏ nhà đi lang thang 5 ngày vì sợ… mẹ đánh

(GLO)- Sáng 4-10, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tìm thấy cháu Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 2012, trú tại thôn 1, xã Chư Prông) mất tích từ ngày 29-9.

Trước đó, sáng 29-9, Nguyên đã đến Trường THCS Chu Văn An (thôn 3, xã Chư Prông) và học ở lớp 8A3. Tuy nhiên, sau giờ học, Nguyên đã không về nhà.

Không thấy con, ba mẹ Nguyên đã trình báo lực lượng Công an hỗ trợ xác minh thông tin, tìm kiếm cháu trong nhiều ngày.

Công an xã Chư Prông thông báo tìm kiếm cháu Nguyên. Ảnh ĐVCC

Đến tối 3-10, gia đình nhận được tin cháu ở nhà một người họ hàng trong xã Chư Prông. Theo cháu Nguyên, trước đó cháu đã mê chơi game và bỏ học nên bị mẹ đánh.

Sau buổi học sáng 29-9, do sợ trở về nhà sẽ tiếp tục bị mẹ đánh nên Nguyên không về mà lang thang ở khu vực hoang vắng tại xã Chư Prông, sau đó tìm đến nhà người họ hàng vào tối 3-10.