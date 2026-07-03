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Gia Lai thành lập thêm 4 đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực

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(GLO)- Ngày 3-7, tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 4 đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực tại địa bàn Pleiku, Đức Cơ, Chư Sê và Phù Mỹ.

Như vậy, toàn tỉnh hiện có 11 đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực, đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức lực lượng sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm bố trí lực lượng theo từng khu vực, chủ động tiếp cận nhanh hiện trường, nâng cao hiệu quả chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu.

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Các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực tại địa bàn Pleiku, Đức Cơ, Chư Sê và Phù Mỹ tuyên thệ. Ảnh: N.L

Theo phân công, các đội chịu trách nhiệm tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn được giao; duy trì lực lượng, phương tiện thường trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã và các lực lượng liên quan để xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

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Đại tá Ksor H'Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao quyết định cho 11 đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực. Ảnh: N.L

Tại buổi lễ, Đại tá Ksor H'Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định thành lập các đội, công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm, bố trí cán bộ và yêu cầu các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Dịp này, Công an tỉnh cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ trong lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH.

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