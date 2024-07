Trong không khí trang nghiêm, thế hệ trẻ đã bày tỏ sự tri ân và tiếc thương các Anh hùng liệt sĩ, những người đã chiến đấu anh dũng và ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Lễ tri ân ấm áp nghĩa tình

Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh được Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Chính trị Quân đoàn 3, Phòng Chính trị Binh đoàn 15, Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện.

Tham dự lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lực lượng vũ trang và gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong cùng đoàn viên, thanh niên đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn.

Buổi lễ bắt đầu vào lúc 19 giờ. Trời vẫn không ngớt mưa nhưng các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đều sớm ổn định vị trí, sẵn sàng cho sự kiện trang trọng và thiêng liêng này.

Với tấm lòng thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong không gian tĩnh lặng, khi bản nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên, các đại biểu đã thành kính dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo bày tỏ: Ngày 27-7 hàng năm đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.

Những ngày vừa qua, tuổi trẻ Gia Lai nói riêng và người dân Gia Lai nói chung thật sự đau buồn, tiếc thương khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho thế hệ trẻ Gia Lai niềm tiếc thương vô hạn.

“Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, với tất cả tấm lòng thành kính, thế hệ trẻ chúng cháu hôm nay nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả. Luôn khắc ghi, giữ gìn, kế thừa và tiếp nối truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên bằng tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ, biết hy sinh và sống có trách nhiệm; không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão cao đẹp, khát vọng cống hiến, đoàn kết, tiên phong, năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai giàu mạnh”-Bí thư Tỉnh Đoàn bày tỏ.

Cùng thời gian trên, lễ thắp nến, dâng hương, dâng hoa cũng được diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê. Buổi lễ do Thị Đoàn An Khê phối hợp cùng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã tổ chức.

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, lãnh đạo Thị ủy-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã cùng các cơ quan, đoàn thể và 1.000 đoàn viên, thanh niên của thị xã đã dâng hoa, dâng hương lên Tượng đài Tổ quốc ghi công và dành 1 phút mặc niệm, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Anh Vũ Việt Cường-Bí thư Thị Đoàn An Khê cho biết: Cùng với hoạt động thắp nến tri ân, thời gian qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và tuổi trẻ thị xã hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể như: thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hàng ngàn lượt thanh niên xung kích, tình nguyện chăm sóc đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; kêu gọi nguồn lực, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà tình nghĩa.

"Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống cao đẹp, là đạo lý quý báu của dân tộc ta mà còn là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng, sự tri ân của những người trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước”-Bí thư Thị Đoàn An Khê khẳng định.

Giáo dục truyền thống cách mạng

Lễ thắp nến tri ân, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh được Tỉnh Đoàn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức thường niên. Ngay từ chiều 26-7, hơn 500 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh để dọn dẹp, thắp hương, đặt hoa và nến trên các phần mộ.

Tối 26-7, cả Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh lung linh huyền ảo trong ánh nến, ấm áp trong khói hương. Thành kính thắp nén hương thơm lên phần mộ các Anh hùng liệt sĩ, Thượng úy Cao Nguyễn Hà Vi-đoàn viên Đoàn Thanh niên Công an tỉnh bày tỏ: Tôi rất xúc động khi tham gia lễ thắp nến tri ân, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ. Các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình. Là một người trẻ, tôi nhận thấy phải có trách nhiệm trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công với cách mạng. Đặc biệt, là một chiến sĩ công an, tôi tự hứa không ngừng nỗ lực trong học tập, công tác để góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đoàn viên, thanh niên, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong cũng tham gia lễ thắp nến tri ân, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Cẩn thận thắp nén tâm nhang lên từng phần mộ, chỉnh sửa lại bông hoa cúc cho đúng vị trí, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Trần Văn Bình chia sẻ: Vào các dịp lễ, Tết hay ngày 27-7, tôi đều ra Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh để dâng hương các Anh hùng liệt sĩ để bày tỏ sự tri ân. Các hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục nêu gương, giáo dục truyền thống cách mạng để thế hệ trẻ nỗ lực, phấn đấu hơn trong học tập, lao động, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê, các đại biểu cùng 1.000 đoàn viên, thanh niên thị xã đã thắp những nén tâm hương, những ngọn nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ. Có mặt trong buổi lễ, đoàn viên Đinh Thị Ly (làng Pốt, xã Song An, thị xã An Khê) cho hay: “Tôi rất xúc động khi tham gia lễ thắp nến tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ. Tôi sẽ cố gắng lao động, chung sức xây dựng làng đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Trong dòng người đến dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê có bà Nguyễn Thị Thổ (thôn Cửu Đạo, xã Tú An, thị xã An Khê). Chồng hy sinh khi bà mới bước sang tuổi 23, còn đứa con gái đầu lòng vừa sinh được hơn 1 tháng. Nén nỗi đau mất chồng, bà Thổ quyết định ở vậy nuôi con lớn khôn. Hàng năm, cứ vào tối 26-7, bà cùng con cháu lại đến nghĩa trang dâng hoa, trái cây lên phần mộ của chồng và thắp hương cho các liệt sĩ.

“Chồng tôi tên Nguyễn Công Phẩm, hy sinh năm 1978 ở chiến trường Campuchia và được chôn cất chung tại khu vực ngã tư Biển Hồ. Năm 1987, phần mộ của chồng tôi được quy tập, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê. Chứng kiến lễ thắp nến tri ân trang trọng, chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương và đoàn viên, thanh niên, chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng”-Bà Thổ tâm sự.

Lễ thắp nến tri ân được tổ chức như lời nhắc nhở mỗi đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Để từ đó, thế hệ trẻ tỉnh nhà có ý thức, trách nhiệm trong học tập, lao động, cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh xương máu của lớp lớp thế hệ cha ông đi trước.