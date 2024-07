Sáng 22-7, đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai do đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công ở xã Phú An (huyện Đak Pơ).

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa có bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội".