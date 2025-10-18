Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tổng kiểm kê tài sản công toàn quốc từ 0 giờ ngày 1-1-2026

NHÃ UYÊN (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; vietnamplus.vn)

(GLO)- Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3531/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư. Thời điểm kiểm kê được chốt tại 0 giờ ngày 1-1-2026.

Mục đích của đợt tổng kiểm kê lần này là xác định chính xác số lượng, cơ cấu, hiện trạng sử dụng và giá trị tài sản công trên phạm vi toàn quốc. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra sau quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, kết quả kiểm kê sẽ là căn cứ để hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phục vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; lập báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định pháp luật.

tong-kiem-ke-tai-san-cong-toan-quoc-tu-0-gio-ngay-1-1-2026.jpg
Tổng kiểm kê tài sản công toàn quốc từ 0 giờ ngày 1-1-2026 (ảnh minh họa).

Phạm vi kiểm kê bao gồm toàn bộ tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang... và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Hoạt động kiểm kê sẽ diễn ra trên phạm vi toàn quốc, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác có liên quan.

Nguyên tắc kiểm kê thực hiện theo quy định tại Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Kế hoạch cũng xác định rõ các mốc thời gian triển khai thực hiện. Theo đó, đối với Bộ Tài chính, từ tháng 10 đến tháng 11-2025 ban hành kế hoạch, chỉ tiêu, biểu mẫu và hướng dẫn kiểm kê; từ tháng 11 đến tháng 12-2025 tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các bộ, ngành, địa phương; tháng 7-2026 hoàn thành tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm kê toàn quốc.

Đối với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực (Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa-Thể thao và Du lịch) phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện kiểm kê, rà soát thông tin số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Tài chính lưu ý các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 15-11-2025 phải thành lập ban chỉ đạo kiểm kê và ban hành kế hoạch triển khai; tháng 11 đến tháng 12-2025 tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ kiểm kê; từ ngày 1-1-2026 đến 31-3-2026 thực hiện kiểm kê tại chỗ.

Trước 31-5-2026 tổng hợp và gửi kết quả kiểm kê về Bộ Tài chính; từ tháng 10-2025 đến khi kết thúc đôn đốc, kiểm tra, xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định rõ trách nhiệm của đối tượng thực hiện kiểm kê. Cụ thể, trước ngày 30-11-2025 thành lập tổ kiểm kê nội bộ; trước ngày 31-12-2025 chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu, hệ thống sổ sách. Từ ngày 1-1 đến 31-3-2026 tiến hành kiểm kê; trước ngày 31-3-2026 gửi báo cáo kiểm kê lên cấp trên.

