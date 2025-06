Gia Lai ban hành 3 quyết định mới điều chỉnh hoạt động vận tải trong đô thị

Cụ thể, tại Quyết định số 35, UBND tỉnh quy định chi tiết về thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời trong đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 9-6, xe vệ sinh môi trường được phép hoạt động từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút và từ 18 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau. Riêng địa bàn TP. Pleiku được phép hoạt động từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút và từ 20 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau.

Xe vệ sinh môi trường được phép hoạt động từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút và từ 18 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau. Ảnh: Lê Nam

Xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời được phép hoạt động từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút và từ 18 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau.

Quyết định này không áp dụng đối với xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trong đô thị; xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời trong đô thị đối với các trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, khi có yêu cầu đột xuất, cấp bách vì lý do quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, phòng-chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; xe vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

Tại Quyết định số 36, UBND tỉnh quy định từ ngày 7-6, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ được phép hoạt động vận chuyển hàng hóa 24/24 giờ hàng ngày; hoạt động vận chuyển hành khách từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày.

Việc sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa phải thực hiện theo quy định. Ảnh: P.V

Tại Quyết định số 37, UBND tỉnh yêu cầu việc sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa thực hiện việc dừng xe, đỗ xe để đón, trả hành khách hoặc xếp dỡ hàng hóa tùy thuộc vào nhu cầu của hành khách nhưng phải đảm bảo đúng quy định tại Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và đảm bảo an toàn cho hành khách, người tham gia giao thông khác.