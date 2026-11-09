Xem bói, phán người khác sắp bị bắt, “Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố

(GLO)- Thường xuyên đăng video xem bói, phán xét đời tư, dự đoán người khác bị bắt giam hoặc gặp tai họa để thu hút lượt xem trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Tuấn (Cậu Tuấn Cửa Ông) đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đáng chú ý, cơ quan chức năng thu giữ 10 khẩu súng tự chế tại nơi ở của người này.

Ngày 9-11, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Quảng Ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1971, trú tại tổ 5, khu Cẩm Sơn 1, phường Cửa Ông, TP. Quảng Ninh), thường được biết đến với tên gọi “Cậu Tuấn Cửa Ông”.

"Cậu Tuấn Cửa Ông" bị khởi tố khi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, liên quan hoạt động xem bói, xem tử vi phán xét người khác bị bắt. Ảnh: VKSND TP. Quảng Ninh/TTO

Nguyễn Văn Tuấn bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Tuấn hành nghề xem bói, cúng bái và thường xuyên sản xuất các video xem tử vi, đưa ra những nhận định về tính cách, đời tư, quan hệ tình cảm của nhiều người.

Đáng chú ý, trong các video, người này đưa ra những thông tin không có thật, thậm chí phán đoán một số cá nhân có thể bị bắt giam hoặc gặp tai họa. Những nội dung này được đăng tải trên các nền tảng Facebook, Zalo, YouTube và TikTok nhằm thu hút lượt xem, lượt tương tác.

Theo cơ quan điều tra, các nội dung nói trên đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh và đời sống sinh hoạt của những người liên quan, đồng thời gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trước đó, từ ngày 23 đến 27-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân, trong đó có nghệ sĩ và những người sáng tạo nội dung có lượng người theo dõi lớn trên TikTok, liên quan đến hành vi của Nguyễn Văn Tuấn.

Sau khi tiếp nhận tố giác, cơ quan điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP. Quảng Ninh tiến hành xác minh, làm rõ. Ngày 4-11, các cơ quan tố tụng thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Tuấn.

Đáng chú ý, quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 10 khẩu súng tự chế dạng súng bắn bi, 1 hộp bi cùng 1 bộ máy dùng để sản xuất, chế tạo súng. Ngoài ra, nhiều máy vi tính, thiết bị phục vụ hoạt động livestream và các đồ vật liên quan cũng bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, trong đó có các dấu hiệu vi phạm khác liên quan đến số vũ khí và thiết bị bị thu giữ.