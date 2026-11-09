Lật tẩy thủ đoạn móc túi tinh vi của 2 "nữ quái" U70

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 2 "nữ quái" U70 móc túi điện thoại của người dân ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, qua đó lật tẩy thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lưu động.

Theo đó, 2 đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Thị Loan (SN 1956, trú tại tỉnh Lạng Sơn) và Bùi Thị Hải (SN 1957, trú tại tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Loan đã nhiều lần móc túi tại các lễ hội trong cả nước. Ảnh: Văn Ngọc

Quá trình điều tra xác định: Cả hai đều đã có nhiều tiền án về các tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài sản”. Trong đó, đối tượng Loan từng nhiều lần cùng các đồng phạm chọn các địa điểm có tổ chức sự kiện đông người, các lễ hội để hành nghề móc túi.

Năm 2023, Loan đã cùng 14 đối tượng dàn cảnh móc túi ở lễ hội Đền Trình, tỉnh Thanh Hóa và bị lực lượng Công an bắt giữ. Đối tượng bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” trong vụ án này.

Đối tượng Hải đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi ra tù, Loan móc nối với người họ hàng là Bùi Thị Hải - đối tượng cũng đã có 3 tiền án về tội danh tương tự. Đầu tháng 11-2026, cả hai thấy thông tin về Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai nên nảy sinh ý định phạm tội.

Ngày 5-11, 2 đối tượng đón xe khách từ TP. Hà Nội vào Gia Lai rồi thuê nhà nghỉ T.H. trên đường Trường Chinh (phường Pleiku) để nghỉ. Tối 6-11, Loan và Hải bắt xe ôm lên Quảng trường Đại Đoàn Kết để tìm tài sản trộm cắp.

Chiếc điện thoại móc túi được các đối tượng bọc trong giấy bạc để che giấu dấu vết. Ảnh: Văn Ngọc

Tại đây, các đối tượng đã đóng vai các du khách đi tham quan, nhắm vào phụ nữ để điện thoại trong túi xách. Lợi dụng đông người tại khu ẩm thực, 2 đối tượng dàn cảnh chen lấn, xô đẩy để tiếp cận, lợi dụng sơ hở lấy trộm tài sản.

Riêng trong tối 6-11, các đối tượng đã móc túi 2 chiếc điện thoại nhưng 1 chiếc bị người dân truy hô nên đã ném lại tại hiện trường rồi tẩu thoát.

Đến tối 7-11, khi người dân ở nhiều địa phương đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết để tham gia lễ hội, cũng với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã trộm 7 chiếc điện thoại của người dân ở khu ẩm thực.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Loan và Hải đã bị các trinh sát của Công an phường Pleiku và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) mật phục bắt giữ.

Cơ quan Công an phát hiện các đối tượng thực hiện hành vi có tính chất chuyên nghiệp. Loan và Hải đã chuẩn bị sẵn các tấm giấy bạc. Sau khi móc túi được điện thoại, chúng lập tức cuốn vào giấy bạc để bị hại gọi vào điện thoại cũng không thể liên lạc được vì không có sóng.

Cơ quan Công an đã thu giữ tất cả điện thoại của 2 đối tượng móc túi để trả lại cho người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Hành vi này giúp các đối tượng tránh sự truy vết theo định vị của chủ điện thoại. Bên cạnh đó, các đối tượng khai nhận sẽ gom điện thoại trộm cắp được mang đến địa phương khác tiêu thụ ngay sau khi lễ hội kết thúc. Do đó, nếu lực lượng Công an không kịp thời bắt giữ, các đối tượng sẽ tẩu thoát khỏi địa bàn Gia Lai, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Hiện Cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ số điện thoại tang vật mà các đối tượng đã trộm cắp để trả lại cho người dân.