571 kg giò chả chứa hàn the ở Hà Nội: Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm có đủ bảo đảm?

(GLO)- Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, tạm giữ 571 kg giò lợn, chả lợn và chả cốm chứa hàn the tại một cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cho thấy những bất cập trong công tác kiểm tra, giám sát sau cấp phép.

Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, vụ việc bắt đầu từ quá trình nắm tình hình tại chợ Xanh - Văn Quán, phường Hà Đông. Công an phường Hà Đông phối hợp với lực lượng y tế kiểm tra hai cơ sở kinh doanh giò chả có dấu hiệu tiêu thụ thực phẩm không bảo đảm an toàn. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy các mẫu giò lợn tại hai cơ sở đều dương tính với hàn the.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả chứa hàn the. Ảnh: Công an cung cấp/TNO

Qua truy xuất nguồn gốc, lực lượng chức năng xác định số sản phẩm trên được cung cấp từ hộ kinh doanh Đỗ Văn Huy (trú tại xã Dân Hòa, TP. Hà Nội). Kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, đoàn liên ngành phát hiện 17 kg bột màu trắng đựng trong bao và 11 kg bột màu trắng đựng trong xô, nghi là hàn the.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 118 kg giò lợn, 402 kg chả lợn và 51 kg chả cốm, tổng cộng 571 kg thành phẩm. Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia ngày 13-10-2026 xác định các mẫu sản phẩm lấy tại cơ sở đều chứa hàn the.

Điều đáng quan tâm là cơ sở này đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, giấy chứng nhận không đồng nghĩa với việc sản phẩm được bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình sản xuất. Điều kiện vệ sinh, nguyên liệu, phụ gia và quy trình chế biến vẫn phải được duy trì, kiểm soát thường xuyên.

Hàn the là chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc đưa chất này vào giò, chả có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt khi tiếp xúc qua đường ăn uống trong thời gian dài.